Tinelli, Echarri, De Brito y el resto de famosos que negaron haber recibido vacunas de privilegio

Luego del escándalo de las vacunas VIP, un falso listado con nombres de supuestos famosos privilegiados comenzó a rodar en redes sociales. Allí estaban incluidos, entre muchos otros, Marcelo Tinelli, Ángel De Brito y Pablo Echarri, quienes negaron públicamente haberse vacunado contra el Covid-19.

Marcelo Tinelli negó haberse vacunado contra el Covid-19.

"Anda circulando una lista de vacunados que es mentira. Jamás me vacuné contra el coronavirus, ni yo ni nadie de mi familia. Besos a todos", desmintió el conductor de ShowMatch en una publicación en la sección historias de su cuenta de Instagram.

De Brito también hizo lo propio en Twitter, y aseguró que la lista que circulaba era totalmente falsa. "Por supuesto que no me vacuné en el vacunatorio VIP de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes", escribió.

Pablo Echarri, por su parte, relató que ya venía recibiendo mensajes sobre la aparición en la lista. "Jamás solicite una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla", aseguró.

Otros de los famosos que figuraban en la lista eran Verónica Lozano, Alejandro Fantino y Diego Latorre, quienes también acudieron a redes sociales para dar sus descargos.

"Hay una lista verg...donde figuro como vacunada. ¡Esto es absolutamente falso! No me vacuné", señaló enojada la conductora del programa Cortá por Lozano. Fantino, por su parte, aseguró que no se vacunará hasta que no le llegue su turno correspondiente "como a cualquier compatriota de mi edad y grupo".

Lozano aseguró que no se vacunó.

"Sáquenme de las cloacas de listas en las que antes de pedir estar anotado para vacunarme por izquierda prefiero contagiarme 133 veces de nuevo y pelearla con mis anticuerpos", agregó. "A veces sirven apellidos de famosos para decorar fake news. Tuve COVID en agosto y si me volviese a contagiar son las reglas para alguien de 49 años que debe esperar su turno como cualquier argentino, porque no soy de riesgo. Fake news berretas y lamentables. Yo aclaro porque tengo el 'brazo' y la conciencia limpia", sumó el periodista.

Los famosos hicieron sus descargos en las redes sociales.

La desmentida de Latorre, mientras tanto, fue grabada en video y publicada en sus stories de Instagram. Allí, el ex futbolista y comentarista deportivo señaló que en principio pensó que se trataba de una "opereta" pero salió a negarlo porque "a veces la gente lo cree con todo su derecho, porque le han mentido tanto a la gente en los últimos años que puede creer que es cierto".

"No, no es cierto para nada y me gusta que lo escuchen de mi propia voz", subrayó. "Es lamentable que la política se pueda usar de una forma tan ladina, involucrando gente ajena a todo esto", cerró.