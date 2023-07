¡Todas las líneas afectadas! Nuevo paro de subtes: cuándo dejan de funcionar y cuál es el reclamo

Hace ya dos meses que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) tomó la decisión de parar al menos una vez por semana para buscar respuestas a sus frecuentes reclamos. Los mismos se basan en: reducción de la jornada laboral, el retiro del asbesto de la red y el cambio de las flotas contaminadas. Pero tras no conseguirlo, volverán a recurrir al cese de actividades en todas las líneas, incluyendo el Premetro, el próximo miércoles 5 de julio.

Claudio Dellacarbonara, dirigente gremial, firmó un anuncio en el que afirmaba cómo será el paro y en qué horarios se verán afectadas todas las líneas que recorren la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, el miércoles comenzará de manera caótica para la Ciudad ya que a partir de las 5:30 de la mañana dejarán de funcionar tanto la línea E como el Premetro y volverán a circular con normalidad al día siguiente..

¿En qué horario funcionará cada línea? Mirá.

- De 5:30 a 10 en las líneas E y Premetro.

- De 10 a 14:30 en las líneas A y B.

- De 14:30 a 19 en las líneas C y D.

- De 19 a fin del servicio en la H.

Desde AGTSyP no dan el brazo a torcer en cuanto al paro, porque el reclamo comenzó hace más de dos meses y todavía no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ni de la empresa concesionaria Emova. Los mismos manifiestan que tienen cargas laborales muy extensas y no sólo que eso les perjudica a su salud sino que están todo el tiempo en riesgo por culpa del asbesto y de que nadie se hace cargo de cómo quitarlo para mejorar la calidad de vida de los que pasan horas trabajando allí.

¿De qué se trata el asbesto? Es un material cancerígeno prohibido en el país desde el año 2001 que está en muchos de los vagones de la línea B, y que ya existe la certeza de que viajó por el aire hasta el resto de la red, comprometiendo la salud de al menos 70 empleados y una cantidad de usuarios imposible de determinar.

Es tan peligroso porque se refiere a un componente mineral que puede encontrarse en la construcción de motores, trenes, barcos y material anti llamas y de encontrarse en el aire puede generar dificultosas enfermedades, ya que se adhiere a los pulmones y genera fibrosis, insuficiencia respiratoria o en el peor de los casos, puede llegar a ocurrir cáncer pulmonar.

"Solo hemos obtenido negativas y dilaciones de parte del Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria Emova como respuesta a nuestros reclamos de desabestización integral de la red, cambio de flotas contaminadas, ingreso a vigilancia médica de todos los trabajadores y la reducción de la jornada laboral”, confesó uno de los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores.

En la misma línea, sobre la gravedad de la misma, agregó: “Es inaudito que los responsables de dar una solución inmediata a ésta crisis que ya provocó la muerte de 3 trabajadores, la afectación de la salud de otros 90 y que pone en riesgo la salud de millones de trabajadores, usuarios y vecinos, sigan incumpliendo normativas internacionales, leyes nacionales y fallos de la justicia Porteña".