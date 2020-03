Todo lo que se sabe hasta ahora del primer paciente de coronavirus en la Argentina

Un hombre de 40 años es el paciente que en breve confirmará el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, que se convertió en el primer argentino en contagiarse del coronavirus.

Esta persona, cuya identidad no será revelada para no generar pánico entre las personas que viajaron y tuvieron contacto con él en las últimas semanas, regresó al país a fines de febrero de un viaje por Europa. El vuelo, de la empresa Alitalia, arribó el domingo. El hombre presentó un cuadro de fiebre a lo que se sumó una “sintomatología respiratoria”. Ante ese cuadro, el paciente, según pudo saber BigBang, fue a la Clínica Suizo Argentina en donde empezó a chequearse si se trataba o no de un caso de coronavirus.

El contagio en este hombre habría sucedido en Roma y Barcelona que fueron las ciudades en donde ya estuvo esta persona y en donde se sabe que hay casos de coronavirus detectados.

“El paciente se encuentra con las medidas de aislamiento previstas para este tipo de casos. Estamos en contacto estrecho con los equipos de la institución. Paciente en buen estado general”, le remarcó a BigBang una calificada fuente gubernamental.

Inmediatamente tanto el Ministerio de Salud nacional como su par de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a actuar en coordinación ante la situación.

NOTICIA EN DESARROLLO