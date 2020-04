Todo mal: mientras falta agua, se confirmaron 11 nuevos casos de COVID-19 en la Villa 31

Luego de que los vecinos de la Villa 31 reclamaran en las últimas horas la falta del suministro de agua, esencial para la higiene durante la pandemia, este martes la Ciudad de Buenos Aires confirmó 11 nuevos casos de COVID-19, lo que suma un total de 13 infectados si se cuenta los dos enfermos detectados la semana pasada.

Según denunciaron algunos habitantes del barrio ubicado en Retiro, hace más de cuatro días que están sin agua, algo que dificulta enormemente el constante lavado de manos y la higiene que se recomienda para combatir el coronavirus.

Aunque la falta se presenta en algunos sectores, no es todos, es cierto que afecta también de lleno a los comedores, donde no se pueden preparar platos para alimentar a los vecinos.

Incluso, muchos aseguran que para poder lavar los alimentos deben pedirle agua a otras casas alejadas que sí tienen suministro, mientras que además gastan el poco dinero que les queda para comprar botellas de agua mineral para consumo e higiene.

El Senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, denunció en las últimas horas que varias viviendas siguen sin agua y que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no permite que AYSA solucione el problema.

"No pueden higienizarse ni desinfectar sus casas. ¿Cómo puede ser que Larreta impida que AYSA solucione el problema? Es una irresponsabilidad absoluta", sostuvo, al mismo tiempo que Leandro Santoro, Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró que varios residentes de la Villa 31 le confirmaron que la falta de agua viene desde el sábado y que a raíz de eso no pueden ni siquiera lavarse las manos.

Me llama una mamá llorando (literal). En la Villa 31 desde el sábado que no hay agua! En plena pandemia no se pueden lavar las manos. Hablo con @MalenaMassa y me dice q @horaciorlarreta no deja que AYSA se haga cargo. ¿Se entiende la locura de esto? ¿Quieren que explote la villa?