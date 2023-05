¡Todo turbio! La Inspección General confirmó que el fideicomiso de Maratea es “ineficaz e irregular”

La Inspección General de Justicia determinó que el fideicomiso que lleva adelante Santiago Maratea para saldar la millonaria deuda en dólares que tiene el Club Atlético Independiente es “ineficaz e irregular”. Además pidió que sea designado un interventor para que audite la colecta destinada a la entidad de Avellaneda pero que se realizó en Neuquén.

El dictamen de la IGJ fue firmada por Ricardo Augusto Nissen, titular de la entidad, y quien describió al fideicomiso como “irregular”. En el mismo sentido, encomendó al departamento de Asuntos Legales de la IGJ que “en forma urgente” realice una acción judicial para que se realice el nombramiento de “un interventor judicial” para que investigue la actuación del fideicomiso.

Tras el pedido de la IGJ, el abogado contratado por MAratea para que lleve adelante el fideicomiso, el doctor Claudio Levy, afirmó sobre los puntos más “irregulares” de la colecta. En primer lugar, afirmó que eligieron Neuquén porque es “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”. Y confirmó que el titular fiduciante es el ídolo del rojo, Miguel Ángel “Pepe” Santoro, que anunció el inicio de la colecta junto a Maratea, que es el fiduciario.

Además, Levy declaró: “Nadie quiere evitar nada, ni evadir nada. Acá había un interés de salir rápidamente a hacer esta recaudación”. Y continuó: “Este contrato es mucho más simple de lo que parece. El fiduciante es Pepe Santoro, que lo que hizo fue aportar $32.000, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto”.

Al ser consultado, durante la entrevista en radio Mitre, sobre por qué no se da a conocer públicamente el contrato de creación del fideicomiso, el letrado dijo que desde su gestión profesional “tengo el deber de confidencialidad con mi cliente”. “Es el grupo de Maratea el que decide no hacerlo por ahora y le pone una mística al tema. Es una decisión que a mí me excede”, se justificó Levy.

El letrado indicó que el dinero recaudado no se le entregará directamente a Independiente porque no es parte del contrato del fideicomiso. “El club está sujeto a un cúmulo de deudas y existe el riesgo de que la recaudación de esta donación quede en Independiente y no cumpla con la finalidad del fideicomiso, por eso es imperioso aislar esos activos”.

Mientras tanto, los 800 millones de pesos recaudados por Maratea se mantienen en la cuenta que abrió en Mercado Pago, empresa de Marcos Galeperin, dueño de Mercado Libre e hincha de Independiente. En esa cuenta la cifra genera intereses diarios que abultan los bolsillos del influencer.

¿El motivo? Es que el joven se lleva el 5% de lo recaudado. De esa manera, la solidaridad pasa a ser ganancia pura hora tras hora.“En el contrato está previsto. La ley presume la onerosidad del rol del fiduciario y creo que sobran argumentos para ello, como que Maratea es responsable sustituto para el pago de los impuestos, es agente de registro frente a la Unidad de Información Financiera (UIF) y tiene responsabilidad penal, entre otras”, informó el letrado de MAratea. De hecho, él mismo consignó que el contrato establece que el fiduciario, por su gestión, recibe una remuneración (en este caso del 5%) y que los gastos los paga el fideicomiso (un 0,8%). Todo negocio. Y lo que era todo rojo ahora es todo turbio.