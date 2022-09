Toma de colegios, asamblea y aprietes: la respuesta del Gobierno porteño a los alumnos

Con el objetivo de reclamar contra las prácticas laborales obligatorias y en reclamo de una mejora en las viandas que consumen los jóvenes, el centro de estudiantes del colegio Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires realiza una toma desde el viernes a la tarde.

Toma en el colegio Mariano Acosta. Foto: Twitter

Esta situación continúa desde hace varios días, mientras los alumnos realizan una asamblea para analizar la continuidad de la protesta y toma de los colegios.

Soledad Acuña, ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires salió al cruce en su cuenta de Twitter haciendo mención de lo sucedido y remarcó su postura frente a esta cuestión: "El populismo lo único que busca es hacer daño. Baja línea dentro de las aulas, impone su ideología e incentiva conductas violentas como la toma de escuelas. Los alumnos no tienen que ser rehenes dentro del juego político. Debemos garantizarles el derecho a educarse".





Tweet de Soledad Acuña frente a la toma del colegio Mariano Acosta.

No obstante a su primer comunicado formal, la ministra responsabilizó a los legisladores del Frente de Todos y a la Unión de Trabajadores de la Educación por el accionar de los estudiantes. "Los alumnos y alumnas están siendo fogoneados a tomar estas medidas violentas. La verdad es que esto claramente está relacionado con lo que el sindicato UTE y el kirchnerismo viene haciendo", concluyó Acuña en diálogo con el canal de noticias TN.

Por su parte, el Ministerio de Educación porteño también se hizo presente, mediante una carta dirigida a los familiares, en donde les "recordó" las pautas vigentes para lograr mantener una pacífica convivencia escolar.

Los alumnos involucrados en la toma de los colegios, tanto del Mariano Acosta como del "Lengüitas" sostienen la toma con la consigna de "¡No a las ACAP!" (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores), ya que están en contra de que sean obligatorias las prácticas laborales para los estudiantes del último nivel secundario de la CABA.

Toma en el colegio Mariano Acosta. Foto: Twitter

Por su parte, la coordinadora de turno del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Acosta, Isabella Spatola, explicó que antes de la toma, las alumnas y los alumnos habían realizado distintas "luchas" como sentadas y movilizaciones. También enviaron una carta a las autoridades para elevar sus reclamos.

"Entendimos que en el Mariano Acosta estamos en una situación que no aguantamos más, se nos está cayendo la escuela a pedazos en cuanto a condiciones edilicias y necesitábamos tomar la escuela para que se hiciera visible", dijo Spatola en una entrevista radial. Además denunciaron que el Gobierno Porteño cortó la luz durante el fin de semana en la escuela.

Protocolo "anti toma de colegios"

En el 2018, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diseñó un "protocolo anti toma de colegios" que indica que la responsabilidad de las tomas de los colegios pasa a ser de los padres de los alumnos que ocupen el establecimiento. Es decir, en el caso de que los estudiantes tomen un colegio, los padres deberán acercarse a retirarlos del lugar. Además, si la familia está de acuerdo con la medida planteada por sus hijos, deberán hacerse cargo de los gastos necesarios para reponer los daños del establecimiento.

"Una toma impide el normal dictado de clases, la realización de las actividades previstas y el ejercicio del derecho a la educación. El rol de las familias es imprescindible para continuar garantizando el derecho a la educación. Su compromiso y participación son fundamentales", concluyó el comunicado emitido por el Ministerio de Educación porteño.

Primer día de la toma y el accionar de Soledad Acuña

En principio, según el Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, la toma estaba prevista con una duración de solo unas horas en el transcurso del día viernes debido a la carta que le enviaron a la ministra Acuña, comunicándole los reclamos que realizaban en base a falencias edilicias, falta de viandas y reformas dentro del sistema educativo.

Toma en el colegio Mariano Acosta. Foto: Twitter

Esto no solo no se pudo llevar a cabo, sino que desató complicaciones en el vínculo entre los estudiantes y el ministerio, tras la desmentida de Acuña en base a esta situación. La ministra afirmó que no hubo pedidos de diálogo o reuniones, y que "No hubo reclamos que se hayan discutido antes. Pasaron de 0 a 100 de una".

Por su parte, Acuña hizo una grave denuncia pública y advirtió que desde el ministerio de Educación advirtieron la semana pasada sobre unos manuales que estarían circulando, en los cuales está relatado el discurso que tienen que decir los estudiantes, y los pasos a seguir para tomar una escuela. Además, afirmó que el texto sugiere que durante la toma los alumnos saquen fotos de todo el colegio, hagan recorridos con las autoridades, que no se vandalice ni se pinten grafitis y que los policías tienen la entrada prohibida al establecimiento.