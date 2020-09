Toma de tierras: hay cuatro usurpaciones por mes y el Estado no sabe cuántas personas ocupan los terrenos

La problemática de la toma de tierras no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires o de la Patagonia con el conflicto con las comunidades mapuches. Según pudo saber BigBang, autoridades del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, junto con miembros del Movimiento Evita compartieron información al respecto y llegaron a la conclusión de que en promedio ocurren cuatro tomas de tierras en todo el país por mes desde 2018.

Esta situación se mantiene, según explicaron fuentes de ambos sectores, hace algunos años, aunque tuvo un parate como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y ahora se intensificó. “No existe un censo de por sí, sino que es un relevamiento que hacen todo el tiempo desde el Movimiento Evita”, explicó una fuente al tanto de la situación.

“Estamos mirando el tema. Es gente desplazada que está tomando tierras, tampoco hay la cantidad exacerbada que se dice. El porcentaje anual se mantiene como pasó el año pasado, y el año anterior a ese”, agregó otra fuente con conocimiento de la situación. Si bien nadie quiere opinar públicamente por la situación en la provincia de Buenos Aires para evitar tirarle leña al fuego al escenario que tiene el gobernador Axel Kicillof si hay algunos cuestionamientos contra el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

A Berni lo acusan de buscar sacar rédito político del tema haciendo declaraciones sobre el despliegue de la Policía de la provincia de Buenos Aires para combatir las tomas, algo que “no resiste ningún chequeo”, afirman.

Berni por su parte, ayer contó como es el despliegue policial ante esa problemática y sostuvo que en lo que va del 2020 llevan realizados procedimientos de desalojos en 868 terrenos y detuvieron a 524 personas. Incluso, en declaraciones al canal A24, acusó al secretario de Relaciones Parlamentarias y hombre clave del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, de ser una de las personas detrás de las tomas.

"Pregúntenle al Chino Navarro", sostuvo Berni al ser consultado sobre las tomas. Según sus dichos, "es lo que dice la gente” en algunas de las tomas y remarcó que él está "en la calle", por lo que habría escuchado esas presuntas versiones.



"No se hace política en la televisión. Tiene que hacer la denuncia, si no es un charlatán de feria", se defendió Navarro. Y agregó: "Si Sergio, a quien estimo y aprecio, actúa como corresponde, tendría que denunciarnos en la Justicia a mí y a Emilio Pérsico. Es un disparate que lo diga libremente, siendo funcionario. Si se sabe tiene que denunciarse", apuntó.

Luego, insistió: "Mañana espero que haya una denuncia. Pero la actitud de mano dura, la topadora, la actitud bravucona, hacerse el guapo, no resuelve el problema de la gente”, dijo al cuestionar la actitud del funcionario, que ya generó varios cruces al interior del Frente de Todos.

La discusión siguió cuando Berni ironizó y dijo que se "alegraba" de que Navarro haya "cambiado de opinión" respecto del tema, al afirmar que lo había escuchado en otra entrevista decir algo distinto. Navarro insistió: "No he cambiado de opinión. Sigo diciendo que la toma es ilegal. Pero que si hay una toma y ya se produjo no se resuelve con topadora, ni Infantería ni sacándole los beneficios sociales".

FALTA DE DATOS

En paralelo, mientras continúan las tomas y se ven imágenes desoladoras como la ocupación de cientos de personas que se instalan en descampados abandonados de la localidad bonaerense de Guernica sin más que carpas, chapas, bolsas y algunas frazadas, no hay un censo formal de la cantidad de personas que se mantienen en las ocupaciones.

BigBang consultó esta semana a los ministerios de Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, y Desarrollo Social, conducido por Daniel Arroyo, y en ninguna de las dos carteras manejan información concreta sobre la situación. Sólo en Guernica se estima que hay 2.500 familias.

Hoy por la mañana la ministra Frederic indicó que "las tomas de tierras son ilegales", luego de plantear esta semana que no se trata de una cuestión estrictamente de seguridad, sino que requiere un abordaje social. "Algunas de esas personas sufren necesidades habitacionales y (desalojar y denunciar) no es la forma de resolver el problema", consideró.