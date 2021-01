Tope a las paritarias, clases en la Ciudad y más famosos con Covid: las 7 noticias del día

El Gobierno salió a defender a Insfrán y remarcó que no se violan los Derechos Humanos en Formosa

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, defendió al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, luego de las acusaciones por violación a los derechos humanos con la instalación de centros clandestinos de detención para las personas aisladas al contraer el coronavirus (Covid-19)-

"No hay centros clandestinos de detención en Formosa, es casi un chiste; no se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en Formosa; no hay delitos de lesa humanidad en Formosa, lo quiero dejar en claro", sostuvo Pietragalla en conferencia de prensa. El funcionario lo dijo después de haber recorrido los centros de aislamiento y de haberse reunido con dirigentes de la oposición.

"Estuvimos recorriendo, no estamos opinando por lo que alguien nos contó. Estuvimos con la gente. Sé que hubo situaciones complejas, pero nadie se quejó de la comida y del trato de las personas del lugar. Sí hubo situaciones puntuales donde no se explicó en detalle los procesos de hisopado y vacunación y lo transmitimos", insistió.

Pietragalla también insistió en que no existen centros clandestinos de detención en la provincia y lo justificó diciendo que "todo el mundo conoce" donde funcionan los centros de aislamiento.

"No hay centros clandestinos de detención, digo, todo el mundo conoce cuáles son los lugares donde está alojada la gente, con ese solo dato ya te imaginarás que de clandestino no hay nada, y son de aislamiento", lanzó.

Pietragalla también apuntó contra la oposición y cuestionó la supuesta "banalización de los Derechos Humanos": "No existe la especulación política en la defensa de los Derechos Humanos", remarcó para quitarle relevancia al hecho de que pertenece al mismo espacio político del cuestionado gobernador formoseño.

Sí advirtió el funcionario que habló con Insfrán por casos de "violencia institucional" y aseguró que tuvo "respuesta" del gobernador. "El compromiso con Gildo Insfrán es formar a toda la fuerza. Ya hay muchas provincias que firmamos estos convenios", agregó.

Antes de la conferencia de prensa, Pietragalla se reunió por la mañana con la concejal Gabriela Neme, detenida por la policía días atrás. En ese encuentro también estuvieron el abogado Daniel Suizer y Silvana Quevedo, quien estuvo aislada en uno de los centros. "Nos dijo que no vino a hacer un tour turístico", contó Neme.