Trabajadores estatales: bono de $30.000 y adelanto de cuotas de 2023

El Gobierno Nacional firmó un acuerdo con los gremios de la administración pública, en el cual recibirán el aumento salarial del 10% en noviembre, que estaba previsto para el 2023. Además, se acordó el pago de un bono extraordinario de fin de año de 30 mil pesos y la posibilidad de volver a negociar la paritaria en enero.

Reunión entre los gremios y el gobierno.

La Reunión en la cual se pudo concretar un pacto entre todas las partes se realizó este viernes y estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Empleo Público y referentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), además de los integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Si bien en cuanto al bono que se les otorgará se determinó que será una cuota fija por única vez, no remunerativa ni bonificable, también se llegó al acuerdo de establecer nuevas cláusulas de revisión en enero, con la finalidad de determinar todos los ítems de viáticos y modalidad. Está situación hizo un giro repentino, ya que a principios de junio tanto ATE como UPCN habían firmado la paritaria del sector público por un 60% de aumento, en 5 tramos, con revisión en octubre. El detalle del pacto fue un 16% en junio, 12% en agosto, 12% en octubre, 10% enero y 10% en marzo.

El secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comunicó a través de sus redes sociales todas las medidas que contemplaron con el presidente Alberto Fernández e indicó que adelantarán parte de la paritaria del año próximo para este (la pautada para marzo llegará en noviembre) y que lograron que más de 11.172 empleados consigan el pase a planta permanente.

No obstante a que este ingreso de personal se concretará, cabe recordar que el Ministro de Economía, Sergio Massa tenía previsto congelar los ingresos en la administración pública con el sentido de ajustar y cumplir con las metas trazadas por el Fondo Monetario Internacional.

Tweet de Rodolfo Aguiar, sindicalista.

“Desde #ATE aceptamos la oferta del #Gobierno, pero declaramos la insuficiencia ya que contempló sólo parte nuestras demandas. Se adelanta a noviembre un tramo de 10% previsto para marzo de 2023 y se otorga un #bono de $30.000 en diciembre, además de una revisión en enero”, indicó el sindicalista por Twitter.

Por último, y en un tono confortativo, el sindicalista se refirió a las medidas que lanzó Massa, todo en medio del escandaloso conflicto con el gremio de los neumáticos, y afirmó: "Es evidente que enfrentamos un proceso de ajuste en el Estado y que el gobierno ya no lo puede disimular. A pesar del anticipo de tramos y el refuerzo antinflacionario, no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la inflación", concluyó.