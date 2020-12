Trabajamos Para Tener Un Sistema De Transporte Integralmente Seguro, Durante El Trayecto Y También Cuando Las Personas Descienden

Con el objetivo de reconstruir el sistema ferroviario argentino a través del plan integral de obras que lleva adelante el Gobierno Nacional, el ministro de Transporte, Mario Meoni anunció nuevas obras en Berazategui y Florencio Varela, por una inversión total de $2.459 millones que generarán 728 nuevos puestos de trabajo.

Estas obras abarcan la construcción de una nueva estación, dos nuevos Pasos Bajo Nivel y el mejoramiento de otras dos estaciones. Una vez finalizadas, beneficiarán a toda la comunidad, tanto a conductores y peatones, evitando siniestros viales y embotellamientos. Además, disminuirá el impacto del ferrocarril como barrera física y permitirá aumentar la frecuencia de los trenes.

Durante el encuentro realizado en Berazategui, el ministro Meoni afirmó que “la mejora integral del transporte es en todas las áreas, no se trata de hacer simplemente un Metrobús que no conecta ningún lugar con ningún lugar”. Y en esta línea explicó: “Tenemos que aplicar bien los recursos porque no sobran, al contrario, nos faltan. Nos faltan porque hubo una decisión de un presidente anterior que decidió pagar la inversión financiera y la especulación, pero no la infraestructura. En los últimos 4 años, se fueron más de 110.000 millones de dólares de nuestro país. Si en materia de inversión del transporte sólo hubiésemos contado con el 10% de eso, les puedo asegurar que tendríamos una revolución en materia de infraestructura de transporte”.

“Hoy tenemos un presidente que está pensando cómo poner el país de pie, y estamos todos nosotros trabajando para que así sea. Estamos en una Argentina en plena recuperación, una Argentina de pie. Vamos a ser cada día una Argentina mejor para todos los argentinos”, añadió.

“Trabajamos para tener un sistema de transporte integralmente seguro, durante el trayecto y también cuando las personas bajan”, para lo cual Meoni agregó: “Tenemos un programa de inversión macro, asociado a quien le es útil. Mi mirada es para quien usa ese tren y colectivo, y en general se trata de gente que mayormente es la que menos recursos tiene, por lo tanto, con más razón todavía, tenemos que estar desde el Estado apoyando esa mejora integral del sistema de transporte. La perspectiva es que podamos avanzar el año que viene hacia un país mejor, un país que se está reconstruyendo e innovando en materia de transporte y tecnología; y que está invirtiendo, porque invertir también es una manera de generar trabajo en especial en un año como este que hemos perdido muchos por causa de la pandemia”.

Mientras que el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, manifestó que “desde Berazategui todos los días viajan alrededor de 25 mil pasajeros de tren en época normal, realmente estas obras son un motivo para estar muy felices y satisfechos. Añorábamos en los anteriores 4 años la visita de un ministro trayendo soluciones. Era todo lo contrario, cuando venían, era para generarnos algún problema. Ahora, este gobierno viene a ayudarnos a gobernar. Traer soluciones a los pueblos en momentos tan difíciles es algo importantísimo, fundamental”.

En tanto, su par de Florencio Varela, Andrés Watson, enfatizó que “en los 4 años de los gobiernos nacional y provincial anterior no se realizaron obras. En Florencio Varela, la única que se hizo fue la del Metrobús, que va desde la nada hasta la nada. No llega a beneficiar al transporte público porque ni siquiera llega hasta la estación. No fue una obra prioritaria como sí lo es este Paso Bajo a Nivel que une, nada más y nada menos, 2 distritos hermanos como Berazategui y Florencio Varela”.

Del anuncio, también participaron el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci; el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras; el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez; el Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply; el Secretario General de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de Berazategui, María Laura Lacava y la Subsecretaria de Servicios Públicos de Florencio Varela, Julia González Gamboa, entre otros.

Las obras en detalle:

Berazategui:

Las nuevas obras proponen la creación de un nuevo Paso Bajo Nivel, en la calle 455 y el mejoramiento de entorno de la Estación Berazategui como la mejora y adecuación de accesos y construcción de dársenas de colectivos y estacionamiento, como así también de las veredas, la iluminación y la parquización, que requerirá de una inversión total de $765 millones y generará 254 puestos de trabajo, permitiendo mayor comodidad en el acceso a la estación, más seguridad para los transeúntes, vecinos y vecinas y la inclusión de más espacios recreativos al aire libre.

Florencio Varela:

Se realizará, con una inversión total de $1.694 millones, la construcción de una nueva estación entre las ya existentes Claypole y Ardigo; un nuevo cruce bajo nivel, 4 puentes (ferroviario, viales tránsito liviano y pesado) en la intersección de camino del Touring Club y mejoras en la estación Florencio Varela como la mejora y adecuación de accesos y construcción de dársenas de colectivos y estacionamiento, veredas, iluminación y parquización. Asimismo, se generarán 474 puestos de trabajo.