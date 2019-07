Tragedia en un viaje de jubilados en Tucumán: volcó un micro y hay al menos 15 muertos

Al menos 15 personas murieron y otras 30 resultaron heridas luego de que el micro que trasladaba a un contingente de jubilados en la provincia de Tucumán volcara en una ruta en la ciudad de La Madrid, a 114 kilómetros de la capital. El accidente ocurrió en una zona de poca visibilidad e investigan si el chofer del ómnibus no advirtió una curva pronunciada en la zona.

Todo ocurrió cerca de las 10 de la mañana, en el cruce de las rutas 157 y 308, en la ciudad de La Madrid, al sur de la provincia de Tucumán. El micro trasladaba a un contingente de jubilados que viajaba desde Mendoza y que se dirigía a la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. De acuerdo a testigos que se encontraban en la zona, al momento del accidente había baja visibilidad como consecuencia de una intensa neblina que habría impedido al conductor ver a tiempo una curva pronunciada para empalmar con la ruta 157, según informó el diario La Gaceta. El contingente había partido anoche a las 20 desde la provincia de Mendoza, en un colectivo de la empresa Turismo Maipú.

EL LUGAR DEL ACCIDENTE

El intendente de La Madrid, Dardo Herrera, dijo a BigBang que en la zona del accidente trabajan efectivos de la Policía provincial y peritos para determinar cuáles fueron las razones del accidente, aunque adelantó que "en principio seria por la cantidad de neblina que había en el lugar en ese momento". "El ómnibus venía por la ruta provincial 308 y en la intersección de la ruta nacional 157, aproximadamente a un kilómetro de Lamadrid, se produce el vuelco", agregó Herrera.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Ramón Maza, ubicado a pocos kilómetros de la zona. Herrera explicó que se trata de un centro de salud especializado en accidentes y emergencias. "No se sabe con precisión qué pasó, es una ruta nacional que tiene todas las indicaciones, no sé si son las correctas o no, pero está señalizada", remarcó el intendente, que detalló que en la zona trabajan efectivos de la Policía provincial y rescatistas del cuerpo de bomberos, así como personal de la comuna.