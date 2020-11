Transportes escolares se manifiestan en La Plata para pedir medidas contra la crisis

Desde el jueves por la noche, los transportistas escolares de la Provincia de Buenos Aires se encuentran sitiando la Gobernación bonaerense para visibilizar los problemas que está atravesando el sector desde que la pandemia tocó suelo argentino. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, el sector nucleado en la Cámara de Servicios Especializados Provinciales de Transporte de Pasajeros (CSEPTP) es uno de los más castigados.

Sin ir más lejos, tuvieron un “ingreso cero” desde inicio del año, ya que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio comenzó a regir pocos días después del inicio de clases. “Estamos finalizando el año, no tuvimos la posibilidad de generar recursos y tenemos una perspectiva bastante oscura para el próximo año, mientras no vuelvan las clases presenciales", le señaló uno de los manifestantes a BigBang.

Según explicaron, son más de "7 mil" las familias afectadas por el párate del sector a causa de la pandemia de coronavirus: "Tenemos colegas, en muchos casos mujeres, que son el sostén del hogar y ven como su capital de trabajo se sigue deteriorando o son violentados y/o robados. Siguen acumulando deudas (porque los impuestos siguen llegando) y dependen de la ayuda de sus familiares, en muchos casos de la jubilación de los padres".

Como una forma de visibilizar su situación, los transportistas escolares llegaron durante la madrugada del viernes con sus colectivos y cortaron la calle 6, entre 54 y 50, frente a la Gobernación bonaerense en busca de la conformación de una mesa integrada por "cuatro patas".

"La mesa tiene que estar integrada por el Ministerio de Educación, Salud -que tiene que disponer de un protocolo- Económica y la subsecretaría de transporte", explicó en diálogo con este portal Roberto Zagame, presidente de la Cámara de Transporte Escolar de la Provincia de Buenos Aires.

Zagame explicó que, salvo por la custodia policial y algunos representantes, no fueron atendidos por ningún funcionario provincial de turno. "El sector más amplio del transporte no trabaja desde el 19 de diciembre. Por eso estamos desde el jueves a la noche en este lugar. Vinieron algunos representantes de funcionarios a hablar con nosotros, pero hablamos de empleados de la gobernación y no de funcionarios, explicó.

Y siguió: "Hoy por hoy, la base que nos marcan para solucionar este problema es hablar con las personas que puede terminar con este conflicto: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hace meses que les pedimos audiencia y no nos dan bolilla. El gobernador se tiene que hacer responsable de los ministros que nombró y que no hicieron nada para solucionar este conflicto que viene desde hace un tiempo".

Consultado por BigBang, detalló que piden la conformación de una mesa "para crear un plan de contingencia económica" que ayude al sector. "No estamos pidiendo plata, ni planes sociales. Pedimos que se nos permita trabajar en otra actividad y pagar la deuda que nos genera el propio Estado enviándonos a casa los recibos para pagar las patentes de los vehículos que no podemos usar desde diciembre", remarcó.

Si bien había trascendido que los transportistas exigían "el subsidio a un tanque de gasoil mensual" por colectivo y una exención impositiva por parte de ARBA de todo este tiempo que han estado "sin trabajar", el presidente de la Cámara de Transporte Escolar de la Provincia de Buenos Aires desmintió estas versiones y aclaró que el principal pedido es el de la "excepción de los intereses punitorios y los impuestos" de los micros.

"La ley que habla del subsidio del transporte escolar no contempla el subsidio de combustible, porque son para los transporte públicos que tienen tarifa regulada. Por eso no podemos exigirles eso. Queremos la excepción de los punitorios y los impuestos. Y un plan de pago para pagar la deuda que nos genera el Estado, que no es el responsable de la pandemia, pero que nos exige seguir pagando patentes", remarcó.

De no ser atendidos por Kicillof o algún funcionario de primer nivel de la Gobernación bonaerense en las próximas horas, Zagame explicó que este martes llegarán al lugar "más coches" para seguir con los cortes en la entrada a las autopistas en La Plata. "Esto ocurrirá si no nos dan una solución. A nosotros no nos correspondió el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), porque somos propietarios, y tampoco la ATP por cuestiones fiscales", concluyó.

Desde la Cámara de Servicios Especializados Provinciales de Transporte de Pasajeros señalaron que al transporte escolar de todo el país le correspondía una ayuda económica votaba en la ampliación del presupuesto 2020 (04/08/2020 en HCD y 13/08/2020 en HSN) y publicada en el Boletín Oficial del 25 de agosto que aún no fue implementada. Se trata de una suma cercana a los $600.000.000 destinados para el sector en todo el país.