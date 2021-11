Suspendieron la gala de la Policía en el Colón: ningún funcionario se comunicó con la familia de Lucas

Tras el asesinato de Lucas González, el futbolista de 17 años que jugaba en las inferiores de Barracas Central, que el miércoles por la mañana recibió dos disparos en la cabeza por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad y falleció en horas de la tarde, luego de llegar en estado crítico al hospital El Cruce de Florencio Varela, el gobierno Horacio Rodríguez Larreta y las autoridades de la Policía de la Ciudad suspendieron la gala por el 5° aniversario de la fuerza porteña. Hasta el momento, ningún funcionario porteño se comunicó con la familia.

Mientras hay una movilización frente a la comisaría de Barracas por parte de vecinos y también de compañeros de Barracas central, amigos y familiares del adolescente, se esperaba que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la plana mayor de la Policía estuviera presente en la gala, que estaba prevista para las 19 horas pero se suspendió a último momento, cuando se confirmó el fallecimiento.

Por el momento, ningún funcionario porteño dio declaraciones sobre el hecho en el que fue asesinado el joven en otro caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras reina el silencio por parte de las autoridades, el padre de Lucas, Mario González, denunció: “A Lucas lo acribillaron”.

Y siguió: "Sabemos que los chicos salían de entrenar y les dispararon; nos vamos a ocupar de que los policías responsables vayan a prisión. Como cada mañana, Lucas viajó de Florencio Varela hasta Barracas Central, donde juega; ayer fue con tres amigos. Cuando terminaron el entrenamiento, salieron en auto y pararon en un kiosco. A las dos cuadras los interceptó un coche de donde bajaron policías de civil, quienes sin mediar palabras empezaron una ráfaga de balas; dos de los tiros dieron en la cabeza de mi hijo. Quisieron instalar que Lucas tenía un arma, pero lo único que tenía mi nene eran los botines y las canilleras. Nunca hubo balaceras, ¡fue víctima de gatillo fácil!".

"Estaban de civil, sin chalecos, sin chapas, sin uniformes y sin identificación… A Lucas lo acribillaron. Anoche, un cuerpo de la Brigada de la Policía de la Ciudad le dijo a mi mujer que estaban ‘completamente arrepentidos y avergonzados de lo que había pasado´, y que quedaban a disposición, como si no hubieran sido ellos mismos quienes me lo devolvieron así. Esto pasa porque es un pibito que le gusta andar bien vestido, usar viserita y zapatillas, porque estamos marginados, porque somos humildes y piensan que somos basura", dijo el padre.

Y finalizó: "Hoy, a Lucas lo vienen a visitar de todas partes, tiene millones de amigos. Vuelve de entrenar, come y duerme la siesta. Se había anotado a la noche para terminar la secundaria, así podía seguir jugando, porque su sueño era triunfar en el fútbol. Quiero agradecer a toda la gente que se solidarizó. Sé que desde la Villa 21-24 de Barracas se hará una movilización a la que no creo poder asistir porque estoy acá peleando por la vida de mi hijo. Sigo acá, como puedo, esperando el milagro para luego ir por los responsables hasta que se hagan cargo de la mugre que hicieron, y ojalá esta vez la Justicia no actúe mal".