La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) anunció el miércoles el lanzamiento de una campaña que, al calor de la nueva legislación de la Unión Europea sobre derechos de autor en el mundo digital, busca darle un nuevo impulso a la demanda que mantiene contra Google Argentina por la difusión sin pago de derechos de varias producciones nacionales.

Más allá de que la ley europea pueda generar un nuevo status legal para el uso de obras de autor en el mercado único digital procurando que las plataformas no puedan exhibir sin costo materiales generados por otros, SAGAI aprovechó esta situación para recordar su rol como pionero en la materia ya que hace cuatro años inició una demanda contra YouTube.

El objetivo del litigio es que Google comience a pagar los derechos de autor por la monetización de cada video en Youtube que se encuentre amparado en los alcances de la ley 11.723 (propiedad intelectual).

De acuerdo a SocialBlade, que se encarga de arrojar un estimado de monetización de los canales de Youtube, Telefé y Canal 13 (que son los que mayor cantidad de ficciones producidas en Argentina emiten) facturan entre U$S 16.600 y U$S 266.200 mensuales, en el caso del canal de las tres pelotas, y U$S 34.400 y U$S 550.500 el restante.

Y si la cifra se lleva a la monetización anual de videos, Telefé recibe entre U$S 199.700 y U$S 3.200.000, mientras que El Trece entre U$S 412.900 y U$S 6.600.000, siempre bajo el racconto que realiza SocialBlade. El dato real y concreto se encuentra dentro de los libros contables de Youtube que es lo que apuntan a que abran desde SAGAI de prosperar la demanda.

En medio de este panorama, desde Youtube señalaron que "respetan los derechos de autor y realizan grandes esfuerzos por combatir la piratería en todo el mundo. Cada vez que un usuario, que puede ser un creador de contenido, un canal de televisión, una productora de contenidos, etc., sube un video a YouTube, reconoce tener todos los permisos y autorizaciones para subirlo y compartirlo”, afirmaron desde la plataforma de videos.

Y sumaron: “Si un titular de derechos advierte que se infringen sus derechos sobre cierto contenido, puede tomar distintas medidas como denunciarlo y pedir su remoción de la plataforma, o también percibir los beneficios de la monetización de esos contenidos subidos por otro usuario”.

En esa línea, con respecto al reclamo de SAGAI, sostuvieron que “si bien no es política de Google discutir públicamente procesos judiciales en trámite, es necesario marcar que la discusión es compleja en tanto se entrecruzan distintos intereses que exceden a los de la propia plataforma y las sociedades de gestión colectiva argentinas, entre ellas SAGAI”.