Tras el récord de contagios, confirman 13 nuevas muertes por COVID-19 y ya son 1.707 fallecidos

El Ministerio de Salud informó esta mañana 13 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 1.707 la cifra de muertos desde marzo, cuando se declaró la pandemia, con una tasa de letalidad de 1,96 por ciento sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 3.604 los contagios de COVID-19 que se registraron ayer en la Argentina y 87.030 el total de infectados, de los cuales 38.313 ya fueron dados de alta.

En el reporte matutino N° 233, el Ministerio de Salud reportó que los 13 fallecidos registrados en las últimas horas son seis hombres, tres de 74, 81 y 82 años residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 70, 47 y 85 años residentes en Chaco, y siete mujeres, una de 73 años residente en la Provincia, cinco de 80, 73, 75, 74 y 73 años, de la Ciudad de Buenos Aires, y una de 75, en la provincia de Chaco.

Leé más | Barbijo anticoronavirus: científicas desarrollaron un tapabocas que elimina el COVID-19 y cuesta menos que una pizza

Hasta ahora, en la Argentina hubo 87.030 casos confirmados (49,4% mujeres y 50,6% hombres), al tiempo que las altas fueron 38.313. Ayer se realizaron 10.910 test y desde el inicio del brote se realizaron 434.692 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 9.579,6 muestras por millón de habitantes.

Según informó el Ministerio de Salud, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

LA EXPECTATIVA POR EL PICO

El miércoles el Ministerio de Salud reportó 3.604 contagios de coronavirus, la cifra más alta desde que se desató la pandemia. Esta semana, Ginés González García adelantó que los casos continuarían en aumento por algunos días, y no descartó que la Argentina haya ingreso en el "pico" de contagios de la enfermedad. En este sentido, hoy el infectólogo Tomás Orduna, miembro del comité de asesores del Gobierno, sostuvo que a partir de ahora "empezaríamos a ver cómo bajan" los nuevos contagios diarios de COVID-19.

Leé más | Detectan 10 casos de covid-19 en un hospital de Ensenada y hay 32 personas aisladas

En este sentido, sostuvo que la cifra de contagios registrada el miércoles fue "un pequeño trompazo en la cara", aunque precisó que hay un efecto "arrastre" de la situación que regía en el AMBA hasta el 1° de julio, cuando finalmente comenzaron los controles para impedir la circulación del personal no esencial. "El número de 3.600 tiene que bajar, no quedarse estabilizado. Con 2.800 casos sabíamos que al final de julio estaría muy difícil la situación", agregó en declaraciones a AM 990 el infectólogo, jefe de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz.