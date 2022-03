Tras la denuncia de su hermana por Violencia de Género, LN+ sacó del aire a Christian Martin

Luego de que un seguidor le dijera que era parecido Santiago Cúneo, la vida Christian Martin cambió por completo: pasó de cubrir el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia como corresponsal de LN+ a enfrentarse a fuertes rumores sobre su trabajo, después de que el conductor de Uno Más Uno Tres, ciclo que se emite por la pantalla de Canal 22 desde 2018, sacara al aire a la hermana del periodista deportivo, quien aseguró haber sufrido violencia de género de parte de Martin.

Resulta que, las gravísimas acusaciones, Martin dejó de salir por la pantalla de LN+, luego de haberse convertido en una cara habitual de la emisora contando, desde distintas ciudades ucranianas, los conflictos y acontecimientos generados por la guerra que mantiene en vilo a todo el mundo. Pero La Nación no dejó de contar lo que ocurre en Ucrania, sino que todo lo contrario: el periodista Jerónimo Mura se sumó como enviado especial del canal, relegando a Martin.

Desde el entorno del periodista aseguran que no fue desvinculado por LN+, sino que el acuerdo entre él y el canal para cubrir el conflicto en Ucrania era por solo tres semanas. Una versión que llama la atención si se tiene en cuenta que el cronista dejó de aparecer luego de que María Lucila Martin Bula, su hermana, contara que fue víctima de un episodio de violencia de género por parte del cronista, quien, según su relato, la golpeó en el cuello y "casi la mata".

Por ese hecho, el periodista deportivo estuvo detenido en Londres hace varios años. La ausencia de Martin en pantalla fue rápidamente asociada a la denuncia de su hermana y los rumores que indican que el canal desistió de sus servicios para no verse involucrado en un hecho de violencia de género cobraron fuerza en las últimas horas.

"Toda la fuerza al valiente pueblo ucraniano. Tres semanas durísimas. Tiempo de empezar el largo camino a casa como estaba previsto. Gracias a nuestro cameraman Martin y a todo el equipo de LN+ en Buenos Aires. Lo mejor para @jeromura en la continuación", publicó el periodista al ser desvinculado del canal en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a su entorno, Martin tiene pensado realizar declaraciones públicas sobre los dichos de su hermana luego de tomarse algunos días de vacaciones. "Para arrancar voy a ser muy sincero con estos videos viralizados de cierta gente: no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo. Sí, he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad es que yo a los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en la Argentina", había dicho.

En medio de su enfrentamiento con el ex periodista de Fox, Cúneo redobló la apuesta y presentó al aire a María Lucila Martin Bula, hermana del periodista, quien contó que su hermano la estuvo "ahorcando y pegando durante una hora". Y sostuvo: "Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Quiero contar cómo es este hijo de p....". El hecho fue denunciado en Londres años atrás y, de acuerdo con la denuncia, ocurrió dentro de una habitación de un hotel.

Desde España, María Lucila relató el calvario que vivió a manos del periodista que en ese momento trabajaba para la cadena Fox. "Durante una hora y media me estuvo pegando y ahorcando. No fue un golpe, una secuencia de hora y media. Yo trabajaba con él. Empezamos con Panamerican Sports Network (PSN), que después cerró. donde hacíamos el semanal de Champions League y el Western Union World Football Show", contó.

Y agregó: "Siempre me trató mal, de chicos me metía la cabeza en el inodoro y otras cosas más graves que prefiero no contar y que me marcaron. Lo sabía mi mamá y me daba mucha vergüenza. De chicos me hizo la vida imposible, él era el titiritero, el hermano mayor y nos manejaba a todos. Mis padres murieron como perros, abandonados por él. Siempre me trató mal". También dio a entender que el periodista la habría abusado sexualmente.

Sobre el hecho que denuncia, explicó que todo esto sucedió en una habitación y que Christian Martin le puso una almohada en la cabeza mientras la sostenía del cuello y las manos. "Siempre trató mal a todo el mundo, pero ese día le contesté. Me llevé una almohada en la cabeza primero, luego me dio vuelta, me agarró las manos, se tiró arriba mío y me empezó a ahorcar. Me ponía contra una esquina, contra la otra. Me salvé porque me encerré en el baño", dijo.

De acuerdo a su testimonio, el periodista se declaró "culpable" ante las autoridades de Reino Unido y una vez salió en libertad, acusó a su hermana de enloquecer y destruir los equipos de la cadena televisiva. "Solo me llamó una vez para decirme que si iba a Buenos Aires a hablar, iba a aparecer flotando en el Río de la Plata. Me dice que le iba a pagar 100 euros a algún patovica, con los que él había trabajado, y me bajaban para aparecer flotando en el Río de la Plata. Siempre tuve miedo y hasta me mudé. Otra vez me voy a mudar porque no quiero que sepa dónde estoy, porque le tengo miedo y es bravo. Cuando se enoja, lo hace de manera muy violenta", sentenció.