Desde que se dio a conocer la muerte de Beatriz Salomón, muchos usuarios de Twitter comenzaron a escribir mensajes para recordar el episodio que había tenido como protagonista a su marido en el año 2004. Entonces la ex vedette se presentó en el programa Intrusos para dar su versión la cámara oculta que le había hecho a su pareja el programa Punto Doc.

En las imágenes de esa grabación, se podía ver y escuchar como el doctor Alberto Ferriols le ofrecía a chicas trans operarse a cambio de sexo. Este martes el conductor aseguró que nunca supo de qué se trataba el video, y que cuando se enteró, le dijo a la actriz que se fuera a su casa y que no saliera al aire, cosa que ella no quiso aceptar.

En su testimonio, Rial contó que decidió salir a hablar del tema porque en los últimos días muchas personas lo agredieron y hasta le desearon la muerte a él y a su familia sin saber realmente cómo se desarrollaron las cosas ese día.

"En el año 2004 se le hizo una cámara oculta al doctor Alberto Ferriols, que era en aquel entonces el esposo de Beatriz y un médico que iba mucho al interior y operaba a chicos con labio leporino. Hacía un laburo enorne, solidario, y en los programas le dábamos mucho lugar por eso. Un día de ese 2004, en este canal nosotros íbamos a la noche, Intrusos iba a las 23, y a las 22 los jueves salía Punto Doc, conducido en aquel momento por Daniel "El Flaco" Tognetti y Miriam Lewin. Era un programa que salía grabado, y nosotros a las 23 de lunes a viernes salíamos en vivo", explicó el periodista al comienzo de su descargo, y después agregó que Punto Doc era un programa de investigaciones periodísticas en base a cámaras ocultas.

"Un día se empieza a promocionar una cámara oculta al doctor Ferriols, nadie sabía de qué se trataba, porque nunca se dijo. Esto que cuento es la verdad, y nadie la puede refutar, porque la conozco y la viví de cerca. Obviamente, el doctor Ferriols en ese momento al ser el marido de Beatriz Salomón, era un tipo público, famoso, de interés general. Beatriz Salomón habla con Luis Ventura, porque eran muy amigos, yo realmente no tenía amistad con "La Turca", pero sí Luis con ella. Ella dijo 'quiero ir a defender a mi marido', porque hasta ese momento, creía que la cámara oculta era por un tema de habilitación de la clínica. Él le había dicho que lo querían cagar por un tema de la habilitación. Entonces ella pide venir a Intrusos, porque como íbamos pegados a Punto Doc y en vivo, ella iba a poder salir a contestar", explicó Rial.

Según el conductor, después de un debate interno en el canal, se arregló que Salomón y Ferriols vieran la cámara oculta ya sentados en el piso de Intrusos, para que se pudiera filmar el momento en que ellos enteraban de la acusación que había en su contra.

"Esta cámara nunca la hizo Intrusos, ni Luis Ventura, ni yo. La hizo Punto Doc. En ese momento algunos medios intentaron meternos ahí, y después eso quedó en el imaginario público y hoy en las redes sociales fueron feroces. Me desearon la muerte a mi, a mis hijas, a mi mujer, a las hijas de mi mujer. Ante tanta mierda del otro lado, vengo a contar la verdad", aseguró.

"Cuando está saliendo el programa de Punto Doc, se descubre, todos descubrimos, que la cámara oculta no era por un tema de habilitaciones, sino que era porque el doctor Ferriols le hacía cirugías estéticas a chicas trans a cambio de sexo. Esta era la denuncia. Cuando vimos esto, el clima fue de silencio. Esto era un cementerio. Ferriols se pone blanco, colorado, azul, violeta, y Beatriz lo primero que le dice es '¿ese no sos vos, no?'. Como tres veces le pregunta eso, y él balbuceando, intenta defenderse, le dice que todo era una cama. Nosotros no estábamos al aire, y ahí a él lo llama el abogado Mariano Cúneo Libarona, y le dice, 'vayanse, no salgan al aire'. Eso lo escuché yo. Cuando escucho eso, yo le digo a Beatriz '¿te querés ir? Andate' y ella dijo 'bajo ningún punto de vista. Nos vamos a quedar y yo voy a defender a mi marido' ", contó Rial.

El conductor comentó que Salomón había ido a defender a su marido de verdad, e incluso ese día había ido al canal con papeles de la habilitación municipal para dejar en claro que tenían todo en regla. Sin embargo, como vieron que la cámara oculta trataba de otra cosa, en lugar de irse antes de salir en vivo, la actriz decidió quedarse para hacer su descargo, porque hasta ese momento, no creía que la acusación contra su esposo fuera cierta.

"Termina el programa, y no me voy a olvidar nunca que se fueron del canal peleándose. Después, ella se separa, Ferriols no le pasaba plata, y ella vino muchísimas veces a este programa a denunciarlo porque no le pasaba plata. Hasta que un día toma la decisión de hacerle juicio a este canal, y después me mete a mi y a Ventura. Fui el único que logré hacer un día una reunión entre Beatriz Salomón, su abogada, y el abogado del canal, yo también y alguien más que no me acuerdo. Se juntan y se le hace una oferta de un dinero para compensar, ella no recibía dinero de ningún lado, y además se le ofreció laburo. Yo pensé que se iba a arreglar, algo pasó en el medio, que cuando vuelven a reunirse, ella dice que no hay arreglo. Fui el único, de todos los que acusaban, que la intentó ayudar. Pero no llegamos a un acuerdo, lo lamenté mucho", contó.

Hacia el final de su descargo, Rial aseguró que lamentó mucho la muerte de la actriz, y explicó que salió a decir todo esto para aclarar lo que dicen las personas que le desean muerte y que en realidad no saben nada de lo que pasó. "Nos mezclaron en la mierda, y no lo voy a permitir. El que tendrá que dar las respuestas será Farriols. Nada tuvimos que ver con la cámara oculta, nada tuvimos que ver con la muerte de "La Turca" Salomón. Fue a la Justicia y lamentablemente se fue de este mundo sin recibir nada", cerró.