Tras la muerte de la directora de fotografía, Baldwin pidió que no haya más armas en los sets

Si bien apenas se conoció la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió tras recibir un disparo accidental durante la grabación de la película Rust, el actor Alec Baldwin emitió un tweet muy sentido, esta vez finalmente rompió el silencio y se mostró muy apenado por la muerte de "una amiga".

En ese sentido, el artista pidió que no haya "más armas en los sets" al referirse a la muerte de Hutchins, a quien definió como "una amiga". "No estoy autorizado a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso", dijo el actor según recogió la agencia de noticias ANSA, respondiendo a los reporteros, aunque sí calificó al hecho como algo "horrible".

Aunque no brindó detalles de lo ocurrido, Baldwin sí pidió nuevas medidas en los sets de grabación respecto a las armas y balas de plástico, pero recalcó: "No me corresponde a mí decidir". "Éramos un equipo muy bien acoplado y luego ocurrió esta horrible tragedia", afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, dijo que este es un "caso en tres mil millones", y que si bien hay accidentes en los sets de vez en cuando, nunca uno como este. "¿Cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años? Esto es Estados Unidos -señaló- y casi todos sin accidentes. Entonces ahora tenemos que entender que cuando las cosas van mal, y son cosas horribles, catastróficas, hay que tomar nuevas medidas", dijo por último.

Por otro lado, admitió que está en "contacto constante" con el esposo y el hijo Hutchins, quienes están "mortificados". "Está abrumado por el dolor. Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Está en shock, tiene un hijo de nueve años. Estamos en contacto constante con él porque estamos muy preocupados por él y su familia", aseguró.

Antes, a través de su Twitter y aún conmocionado por lo sucedido, el actor había escrito: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

En los últimos días se conocieron detalles respecto a las grabaciones de Rust, película en la que Baldwin era protagonista y que detuvo su filmación después de que el actor disparara accidentalmente a Hutchins y al director Joel Souza.

Según se supo, horas antes de que el arma fuera utilizada en el set de filmación, gente de la producción había estado usándola fuera de horario. Además, había una situación incómoda dentro del equipo, ya que algunos se quejaban de que no se cumplían los protocolos laborales.

Sobre esto, el asistente de dirección David Halls, reconoció a los investigadores que no había revisado el arma que gatilló Alec Baldwin para constatar que no tuviera municiones reales antes de dársela al actor. Según dijo, sacó una pistola de utilería de un vehículo estacionado fuera de la iglesia y al llegar a la escena gritó "¡arma fría!", lo que indica que estaba descargada. Luego, se la entregó a Baldwin, quien estaba sentado en un banco de la iglesia frente a la cámara y al equipo.

La escena requería que Alec disparara hacia la cámara, y cuando lo hizo, se escuchó un estallido fuerte, y luego Hutchins comenzó a agarrarse el estomago y a decir que no sentía las piernas, mientras que el director notó que había sangre en su hombro.