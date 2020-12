Tras los dichos de Putin, el Gobierno confirmó el vuelo a Moscú para el traslado de la vacuna Sputnik V

Todo surgió a partir de los cometarios del presidente ruso, Vladimir Putin, quien advirtió que la vacuna Sputnik V, la primera en ser registrada en el mundo contra la COVID-19, aún no está recomendada para mayores de 60 ni menores de 18. "Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo", dijo el mandatario durante su rueda de prensa anual.

De esta manera, Putin explicó que aún no se inmunizó porque la fórmula no es recomendable para los mayores de 60 años: actualmente tiene 68. Esto causó un gran revuelo en el gobierno Nacional y muchos se animaron a confirmar que el vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a trasladar las 600 mil dosis a suelo argentino desde Rusia no se hará hasta tanto no se apruebe el uso de la vacuna para mayores de 60 años.

Sin embargo y según le confirmaron fuentes de Casa Rosada a BigBang, el vuelo se llevará a cabo el martes de la semana próxima. Aerolíneas Argentinas ya está avanzando con la preparación de la aeronave y los trámites de vuelo para concretar el traslado desde Rusia de las vacunas Sputnik V con las que el Gobierno a cargo del presidente Alberto Fernández prevé inmunizar a 300 mil personas antes de fin de año.

La aeronave a cargo de la misión será un Airbus 330-200 y está siendo acondicionada adecuadamente para el traslado de las vacunas, con un proceso similar al que se llevó adelante para el traslado de medicamentos desde China. El vuelo, nominado AR 1060, tendrá 34 horas de viaje neto y está previsto que parta el próximo martes a las 3.30 de la madrugada. Sin escalas. Arribará al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo luego de 16 horas.

Su regreso al país está previsto para el miércoles 23 a las 18.30, luego de 18 horas de viaje. A estas 34 horas habrá que sumarle el tiempo que demande la carga de las vacunas, y ,dado que el retorno es inmediato, al igual que sucedió con los vuelos a China, estarán a cargo del periplo 10 tripulaciones, entre pilotos y copilotos. Luego se sumaran otros vuelos similares para continuar con el traslado de nuevas dosis, aunque aún resta definir las fechas.

Cabe remarcar que la Administración Nacional de Aviación Civil ya recibió otros pedidos de autorización para operaciones que partirían a Rusia con el mismo propósito. El acuerdo firmado por el gobierno argentino contemplaba además de las 600 mil dosis (para vacunar a 300 mil personas) de diciembre, el arribo de 5 millones de vacunas en enero y de otras 5 millones en febrero.

Luego de las declaraciones de Putin, el asesor principal del ministro de Salud de la Federación Rusa, Alexey Kuznetsov, aclaró que “el desarrollador de la vacuna está analizando datos clínicos y preparando un informe sobre la base del cual se tomará una decisión sobre la posibilidad de utilizar la vacuna contra el COVID-19 en poblaciones mayores de 60 años”. Estos resultados, aclaró, se informarán después del 20 de diciembre”.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, remarcó que existe "una absoluta distorsión en la traducción" de las declaraciones que realizó el presidente de Rusia. "Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 67 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años. Se están investigando en personas menores de 18 y mayores de 60", sostuvo el funcionario.

Además, precisó que "el 30 de diciembre terminaría el estudio en los mayores de 60 años". "La vacuna Sputnik V es muy segura. Ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años será autorizada. Estamos convencidos de que la Sputnik V será aprobada de emergencia porque es muy buena", analizó y contó que "mucha gente mayor de 60 se ha vacunado" contra el coronavirus en el país comandado por Putin.

Y aclaró: "Obviamente, no entra dentro de los ensayos clínicos controlados, con lo cual sirve como referencia pero no como evidencia científica. Hay que tener rigor científico: normalmente, las vacunas se prueban en distintos grupos de edades. Luego, sale toda la evidencia científica, se aprueba, se autoriza y se registra. La vacuna Sputnik V es muy segura, es muy buena y eficaz".