Tras prohibir las cuotas en pasajes y paquetes al exterior, el sector turístico repudió la medida

El Banco Central de la República Argentina emitió ayer una resolución mediante la cual prohibió la venta de pasajes y paquetes turísticos al exterior en cuotas por lo que los que desean contratar esos servicios tendrán que pagar al contado o buscar otras vías de financiamiento como es un préstamo personal o el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

La medida fue tomada sin avisarle a los prestadores del rubro ante la certeza que tenían las autoridades del BCRA de que el Black Friday iba a generar mas presión sobre las reservas en dólares. Es decir, se trata de un nuevo endurecimiento al cepo cambiario que rige en el país.

Textualmente, la comunicación A 7407 difundida este jueves, dice: “A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

Desde el Gobierno aclararon que -aunque no lo dicen en la resolución- las personas podrán seguir comprando pasajes al exterior financiados, pero que el financiamiento surgirá de la tasa de interés que cobre la tarjeta por la parte del resumen de gastos que no se pague al vencimiento.

Es decir, el usuario deberá elegir cómo financiarse, en función de los intereses que cobre la tarjeta de crédito y que se informa en el resumen de gastos. Otra opción será tomar un préstamo personal, con cuotas y tasas establecidas, y con ese dinero saldar en un solo pago la compra del pasaje o el paquete turístico.

Según fuentes del Banco Central, los bancos o las tarjetas deberá fijar una tasa de interés o a cambio ofrecer un préstamo personal para la compra del pasaje o el paquete turístico. En el Banco Central insistieron en que la medida habilita el financiamiento vía el pago mínimo de la tarjeta de crédito o a través de créditos bancarios u otras vías.

La decisión BCRA generó que tanto bancos como empresas de tarjeta de crédito tengan que suspender esa vía de financiación también para las ventas locales debido a que no tienen la posibilidad de poder diferenciar entre una y otra.

“Si al emisor le llega un pago de un mayorista de turismo en cuotas, no tiene forma de saber si se trata de una viaje a Chile o a Mendoza. Si no tiene certeza de que el servicio se presta en el país, el pago en cuotas con tarjeta no se puede cursar y será rechazado”, sostuvo una fuente bancaria en declaraciones al sitio de noticias Infobae.

Es que la forma que tiene de funcionar el sistema de tarjetas de crédito no difiere de productos sino que se fija el monto. Una vez que se procesa el cargo total, la compañía luego tiene que ir al Mercado Único de Cambio para conseguir los dólares para cancelar esa deuda por el pasaje, pero no lo hace de forma inmediata. Lleva un tiempo. Esto generó que ante la duda, las empresas para no violar la normativa, decidieran dejar de ofrecer cuotas para los pasajes y paquetes turísticos nacionales.

En esa sintonía, desde una de las principales agencias de venta de pasajes y paquetes, Despegar, salieron con críticas hacia el Gobierno por la falta de previsión de le medida. “Estamos evaluando el nuevo escenario a pocas horas de un evento clave como el Black Friday, que es tan importante para la industria, y que se ve impactado de lleno por esta noticia”, sostuvieron en un comunicado que difundieron ayer por la noche.

“Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general”, agregaron. De esta forma hay solamente dos caminos, por fuera del pago al contado, para financiar las compras de paquetes y pasajes en dólares.

De igual modo, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) repudiaron la medida con un extenso comunicado en el que expresaron que tras la crisis por el coronavirus, esta decisión implica nuevamente un desafío enorme para el sector turístico. "Nuevamente otro ataque hacia los consumidores de viajes y la empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas", escribieron.