Tras su renuncia, Juan Ameri criticó a los medios y Alberto dijo que el episodio lo indignó

Después de haber protagonizado este jueves un escándalo sexual en una sesión virtual de la Cámara alta y luego de que se efectivizara su renuncia, este viernes el ahora ex diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se refirió a las repercusiones del episodio de este jueves, y criticó a los medios por hacer con él una "caza de brujas".

Durante la tarde de este jueves, mientras estaba conectado desde su casa en una sesión, Ameri apareció en un acto íntimo con su actual pareja, una joven de 20 años llamada Celeste Burgos.

Aunque luego explicó que no sabía que estaba conectado porque se había quedado sin Internet, ante la enorme cantidad de críticas de los otros legisladores, finalmente el ex diputado presentó su renuncia, la cual fue aceptada esta madrugada.

Avergonzado y triste por lo que pasó, Ameri brindó hoy una entrevista para el programa que conduce Mauro Viale, Más que noticias, y ahí mismo contó que presentó su renuncia porque era lo que correspondía.

"Si me preguntas cómo estoy, estoy mal. Cometí un error. Me equivoqué. Asumí que me equivoqué. Quiero aprovechar para volver por enésima veza pedirle disculpas a la sociedad. Cometí un error, soy humano. Creo que correspondía dejar mi banca, pero quiero dejar en claro que no cometí ningún delito", se defendió.

Además, dijo que el error que cometió fue muy grave, ya que por no estar atento a su conexión de Internet, no se dio cuenta que mientras estaban sesionando se mostró en intimidad con su pareja.

Según comentó, todo sucedió mientras esperaba que le volviera el Internet, porque él creía que se había cortado y que había salido de la sesión. "No estuve atento, estaba mi mujer al lado e hicimos lo que hace una pareja en un momento de intimidad esperando a que se me reconecte la sesión", se excusó.

El ex diputado por Salta se mostró también indignado por las repercusiones que tuvo el incidente y criticó a los medios de comunicación por no tener en cuenta al que detrás de la noticia hay personas. "Siento que están haciendo una caza de brujas", se sinceró.

"Creo que este fue un error grave, fue una afrenta a las instituciones y por eso presento mi renuncia, pero no considero que los medios tengan que estar en la puerta de la casa de mi hermana ni acosando a mi pareja. Si ella no tiene ninguna responsabilidad y está siendo víctima de un acoso terrible. Es inhumano", sostuvo un poco enojado.

Hacia el final de la conversación, dijo que está "arrepentido y avergonzado", al igual que su pareja, quien está muy mal y precisa de ayuda psicológica para poder afrontar toda la situación. "Yo soy un tipo grande, estoy curtido y tengo espalda para bancarme estas cosas, pero cuando te quieren golpear a vos y al resto de tu familia, pasa a otro plano", cerró.

Por su parte, en comunicación con Radio 10, el presidente Alberto Fernández aseguró que en la Cámara de Diputados este jueves "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto", al mismo tiempo que destacó la reacción del cuerpo al suspender inmediatamente al legislador Juan Emilio Ameri.

"Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto", aseguró, mientras que además comentó que el hecho lo "indignó" porque "un diputado es un representante del pueblo". Del mismo modo, señaló que lo que no puede pasar, es que a raíz de una situación así no pase nada, "porque sino en la política todo nos iguala".