Los médicos Carlos Reyes Toso, Ernesto Da Ruos y Héctor Davi declararon hoy como testigos propuestos por la querella en el juicio oral y público por la muerte de Débora Pérez Volpin y coincidieron en señalar que “hubo lesiones muy significativas” en el esófago en el procedimiento de la endoscopía realizada a la periodista.



En la segunda jornada del juicio oral y público prestó testimonio como testigo de la querella Carlos Reyes Toso, quien presenció la autopsia realizada a la víctima y aseguró que “hubo lesiones muy significativas por la presencia de aire en sus cavidades orgánicas y derivó en el cuadro de enfisema subcutáneo”.



El médico aseguró que “la alergia en una anestesia es un evento poco frecuente” y describió que “la cavidad pleural recibió aire por la perforación”, al referirse a la muerte de la periodista ocurrida el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad.



A su turno, el gastroenterólogo Ernesto Da Ruos afirmó que “todo el endoscopio es flexible” y que “las complicaciones más comunes son hemorragia y perforación pero son muy escasos los casos de perforación del esófago”.



“El endoscopio es flexible pero si uno insiste hace una lesión, una perforación”, agregó.



Por su parte, el doctor Héctor Davi, un médico legal que participó de la junta médica aseguró que “a través de la lesión en el esófago ingresó gran parte del aire que produjo el barotrauma”.

La otra versión

Más temprano, el doctor Roberto Glorio, perito de parte del endoscopista Diego Bialolenkier, aseguró hoy que "no hay posibilidad de que el endoscopio haya hecho la perforación en el esófago", al comparecer en la segunda audiencia del juicio oral.

Glorio criticó la versión del Cuerpo Médico Forense al señalar que el endoscopio "es de material blando con la punta redondeada, y en el informe forense se dijo que fue una lesión punzante".



"La cámara frontal del endoscopio muestra todo el tiempo y si hubiera una lesión, hubiera sangrado y el médico no lo hubiese visto, y eso no ocurrió", agregó el perito.



Glorio también desestimó la versión de que el endoscopio haya producido el barotrauma, al explicar que ese aparato "tiene un flujo de aire de 40 a 60 centímetros cúbicos por minuto", y agregar que "la cantidad de aire que insufla no resulta suficiente para explicar el barotrauma o la cantidad de aire hallada en la víctima".



En ese sentido, el perito de uno de los acusados planteó en cambio que la desaturación de la víctima "pudo haber sido por un efecto adverso a las drogas usadas en la anestesia u otras drogas".



"No se pueden obviar los antecedentes de la paciente ni la combinación de drogas que recibió", concluyó.