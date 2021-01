Espanto: una funeraria confundió los cuerpos de dos jóvenes fallecidas en el mismo accidente

Sumando aún más tristeza a un hecho traumático, los féretros con los cuerpos de dos jóvenes fallecidas en un accidente de tránsito en Córdoba fueron confundidos entre sí por los empleados de la funeraria.

Candela Bonaldi Martínez y Eliana Benítez, ambas de 21 años, murieron en un violento vuelco ocurrido en la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Hogar Clase Media, en la zona noreste de la capital cordobesa. Como saldo del siniestro, también falleció un adolescente de 16 años y hubo tres heridos de gravedad.

Las familias de ambas decidieron velarlas en la sede de la empresa Caruso, aunque en horarios diferentes. Pero los empleados de la funeraria dejaron el cuerpo de Candela en la sala reservada para la familia Benítez, y viceversa.

"En la morgue me dijeron que el cuerpo estaba bien y que íbamos a poder velarla a cajón abierto", relató Nadia, la hermana de Eliana, al sitio Vía País.

Horas después, sin embargo, desde la funeraria le advirtieron que en realidad el cuerpo estaba "muy golpeado" y sugerían un servicio a cajón cerrado.

Espeluznante revelación

Poco antes de finalizar el velatorio, la familia Benítez decidió acercarse a ofrecerle su pésame a los Bonaldi. Fue allí cuando la madre de Candela expresó dudas sobre a quién pertenecía el cuerpo que estaba en el supuesto féretro de su hija.

"La madre de Cande nos pregunta si Eli usaba anillos. Ellos no habían podido ver el cuerpo. Pero abrieron el cajón, le tocaron la mano y vieron los anillos. Cande tenía un tatuaje en uno de sus brazos que la madre no se lo vio, y tampoco usaba anillos", señaló Nadia.

Recién en el cementerio Parque Los Álamos, se reveló que la mamá de Candela decidió despejar su duda abriendo el ataúd. Allí vio que el cuerpo presente tenía brackets: su hija no los usaba pero Eliana sí.

"Ellos no pueden tener margen de error. Yo puedo entender que cualquier persona en otros trabajos puedan equivocarse, pero ellos no. Eran sólo dos cuerpos, que no se prestaban para la confusión porque mi papá ya había reconocido a mi hermana. Incluso los ataúdes eran diferentes", describió Nadia quien advirtió que iniciarán acciones legales contra la funeraria.