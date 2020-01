Trump tensa la cuerda con Irán y el escrache a Perotti: las 5 noticias del día

Para que no te pierdas nada, en BigBang te resumimos los principales temas del domingo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump advirtió el sábado por la noche que golpeará al régimen de Irán "más fuerte que nunca" si ataca a Estados Unidos en represalia por el asesinato del general poderoso general Qassem Soleimani. El presidente estadounidense ha insistido en que si Irán actúa, ellos contraatacarán. “Si atacan otra vez, lo que les aconsejaría que no hicieran, golpearemos más fuerte de lo que nunca antes lo hemos hecho”, ha asegurado.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH