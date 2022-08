Tucumán: descartan que los pacientes tengan Covid, pero sigue el alerta para controlar el brote

La situación sanitaria de la provincia de Tucumán genera desde hace algunas horas mucha preocupación, debido a que un médico falleció y hay otros cinco pacientes en estado severo de salud, quienes se contagiaron a través del contacto laboral o familiar dentro de dos centros de salud.

El problema es que hasta ahora no se sabe si se trata de un virus o algo ambiental, aunque sí está descartado que se trate de casos de Covid-19 o de hantavirus.

Por lo que informaron esta mañana las autoridades sanitarias de la provincia, los cuadros se detectaron en el Sanatorio Luz Médica y en el Hospital del Este, donde los pacientes quedaron internados y aislados.

Según explicó en una conferencia de prensa el ministro de Salud de la provincia de Tucumán, Luis Medina Ruiz, un médico perdió la vida, cuatro pacientes están internado y una quinta persona está grave pero en su casa.

"Hay un vínculo común entre los contagiados, si hay algo que comunicar, lo vamos a decir porque es la forma de evitar una epidemia. Hay una médica con compromiso, que está en su casa, hay una paciente de 70 años internada, y el resto es personal de salud no médico, un enfermero, una partera y auxiliares de salud, que están con asistencia respiratoria", aclaró el funcionario sobre la salud de los pacientes. Además, dijo que el cuadro es igual en todos y se caracteriza por generar una neumonía bilateral, con compromiso en las imágenes tomográficas.

En este sentido, comentó que hasta ahora no se sabe de qué bacteria o virus se trata, y dijo a su vez que no descartan tampoco causas tóxicas o ambientales.

"La novedad, es que no hay nuevos pacientes ingresados, porque si esto se trata de un agente infeccioso, no hay ningún contacto estrecho ni laboral ni familiar, que tenga síntomas, por lo menos en relación a ellos. No queremos descartar ninguna etiología. Dentro de las posibles causas están, por supuesto, las infecciosas, y eso es importante porque son las que contagian, y después hay otras y eso también lo estamos investigando, como en el agua o el aire acondicionado", sostuvo.

"De la investigación etiológica, queremos descartar una captura de pantalla que había de un paciente, que se difundió mucho, acerca del diagnóstico leptopirosis, eso se coloca cuando se pide el laboratorio, pero no es la confirmación del análisis. También el hantavirus está descartado. Las muestras ya fueron enviadas al Malbrán (La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), estamos a la espera, y es probable que antes del fin de semana tengamos algún resultado", agregó.

Por otro lado, contó que los pacientes permanecen aislados, aunque cuentan con un seguimiento estrecho del equipo de salud, mientras que están a la espera de que tengan una buena evolución. Del mismo modo, ante la circulación del Covid-19 que no deja de estar presente, Ruiz le pidió a la población que sigan manteniendo el uso de barbijo y la higiene de manos, tanto por este brote nuevo como por el coronavirus.