Turismo sanitario VIP, pero en el Conurbano: los que se vacunan son los porteños más ricos

La semana pasada, el viceministro de Salud de la provincia de Bueno Aires, Nicolás Kreplak, reveló que, a partir de un cruce de datos realizado por el Ministerio de Salud entre el registro de ciudadanos inmunizados e información del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se detectó que más de 75.000 porteños se vacunaron en centros bonaerenses, y que en muchos casos, los residentes de la Capital Federal utilizaron domicilios falsos para acceder al plan de vacunación.

"Entendemos que esto tiene que ver con nuestra estrategia de tener desde el principio una campaña más abierta, de permitirle a todo el mundo preinscribirse. La Ciudad no tomó esa decisión y al día de hoy, si uno tiene 60 años y vive ahí, todavía no sabe qué va a pasar", dijo el funcionario en diálogo por Página 12.

En esta entrevista, Kreplak comentó que el ministerio de Salud de la Provincia detectó personas que, teniendo domicilio en CABA, lograron vacunarse en distritos del conurbano, utilizando direcciones ajenas, ya sea laborales, de familiares o de amigos. En total, fueron 75.901 las personas inmunizadas en territorio provincial que tenían domicilio en la Capital Federal.

"En principio decidimos no bloquearlos, no solo por los ciudadanos de la Ciudad sino también por los que tienen domicilio en otras provincias, que ya son situaciones aún más complejas. Obviamente no estimulamos esta práctica, pero si nos pusiéramos más estrictos lo único que se conseguiría es perjudicar a la gente que necesita vacunarse, y lo cierto es que las dosis las pone todas Nación. En todo caso, si se llegara a generar un desbalance, necesitaríamos que se compensen", comentó.

Según la información a la que tuvo acceso BigBang, la mayor parte de los porteños (46.496) fueron vacunados en la provincia de Buenos Aires como "mayores de 60 años", mientras que 21.770 lo hicieron como personal de salud, y el resto aparece dentro de la categoría de "docentes y auxiliares de inicial, primaria y secundaria" (3.169) o como personal de las fuerzas de seguridad (370).

Lo cierto es que desde la Provincia dieron a conocer una serie de datos, que demuestran que del total de porteños vacunados, muchos de ellos tienen domicilio en la Provincia, pero porque además tienen casas de fin de semana en countries.

De la lista se desprende que, en las localidades donde hoy existen muchos barrios cerrados, el número de vacunados es bastante más elevado a comparación de otros municipios.

Por ejemplo, en Escobar se vacunaron un total de 2756 personas, 848 en Ingeniero Maschwitz, 1271 en Belén de Escobar y 637 en Matheu.

Lo mismo sucede en Tigre, donde los vacunados hasta ahora son 2062. La cifra está compuesta por 358 personas en Benavidez, 1379 en General Pacheco y 325 en la ciudad de Tigre.

De igual modo, Ezeiza cuenta con 4022 porteños vacunados, entre las localidades de Carlos Spegazzini, José M. Ezeiza y Tristán Suárez.

Una situación parecida ocurrió en Pilar con 7305 vacunados entre los municipios de Del Viso, Pilar y Presidente Derqui. En Moreno, por su parte, donde la localidad de Álvarez está llena de barrios cerrados, se vacunaron en total 2843 entre cuatro municipios.