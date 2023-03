"Tuve que tirar toda la comida y remedios, y a nadie le importa": los vecinos protestan y Edesur no aparece

El barrio porteño de Boedo es uno de los muchos puntos que en gran parte de la CABA y el AMBA no tienen luz, debido a la falta de mantenimiento que se evidencia con la actual ola de calor. Los vecinos, que hace tres días están sin servicio eléctrico, se encuentran cortando la esquina de Maza y avenida Chiclana, en señal de protesta contra la distribuidora Edesur y con el fin de conseguir que vuelva el servicio.

"Yo tiré toda la comida, tiré yogurt, carne, porque laburo y tengo que comprar las cosas para el mes, y tuve que tirar todo. No me sirve nada. ¿Quién me responde a todas esas cosas? Nadie", se lamentó ante Radio 10, Liliana, una de las manifestantes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo soy asmática, alérgica, tengo que tener la medicina porque me broto toda. Y la tuve que tirar. Y es una medicación que es cara, no es barata. Mi hermana es diabética y tuve que tirar la insulina también, y le dije a los de Edesur, pero no les importa nada", confesó la mujer. "Llamé al ENRE, Edesur, la Defensoría del Pueblo, nadie me da bola", agregó.

La auditoría a Edesur y la salida del Grupo Enel del país: la concesión bajo la lupa y millones en multas

"No podemos estar más así. Yo me baño en el trabajo, y vuelvo con agua en una botella, también compro", explicó la vecina, desesperada ante la falta de agua que se da producto de las fallas eléctricas. "Yo laburo para poder vivir. Pago una fortuna de alquiler. No estoy para tirar la comida. No podemos seguir así más", insistió.

"Ni siquiera tenemos respuesta de Edesur porque no vinieron a verificar nada. Once fusibles se llevaron el lunes y no vinieron a ponerlos. Hay gente mayor, discapacitados, y no podemos más seguir con esta situación", continuó Liliana, quien aseguró que desde la distribuidora no dan ningún tipo de respuesta.

"Ayer me llamó una señorita de Edesur y me dijo 'quédese tranquila que a las 18 está volviendo la luz'. Como no llegaba volví a llamar y me dijeron que la cuadrilla iba a pasar entre las 18 y las 24. Estuvimos hasta las 2 de la mañana y encima nunca pasó", relató la mujer. "Lo único que nos queda es cortar la calle y que Edesur se haga presente", aseguró.

"Desde el Gobierno nacional tampoco hacen algo para que desde Edesur solucione este problema. Donde yo vivo todo el tiempo nos cortan la luz", señaló la manifestante.

"Vinieron los bomberos a las 2 de la mañana supuestamente a dejarnos agua y hoy a la mañana no había nada. No sabemos qué hacer. Bajamos a la calle para subirle agua a la gente grande y los discapacitados, vamos a hacerle las compras a los que podemos", confirmó Liliana. "Nos ayudamos entre todos. Hacemos lo que podemos. Si necesitan ir a comprarle algo o si quieren agua", describió.

El corte de calles, organizado íntegramente por los vecinos, también enfrenta las dificultades de los automovilistas y los episodios violentos que protagonizan. Según contó el movilero de Argenzuela, en los minutos que estuvo allí vio que la Policía estaba presente pero no intervino cuando un auto pasó por la vereda para esquivar el corte y cuando un camión atravesó un foco de fuego para continuar su camino.

"Casi nos pisan. Estoy pidiéndoles por favor que tengan un poco de consideración. Porque no es por nosotros. Yo en el primero me manejo con un balde, bajo y subo. Pero el resto de mis vecinos no, yo lo estoy haciendo por ellos", afirmó Adriana, otra de las manifestantes.

Ante el abandono que tanto las empresas como las gestiones políticas muestran hacia los vecinos, la autoorganización termina siendo la herramienta más positiva que encuentran para solucionar sus reclamos. Edesur no responde, pero las protestas no paran.