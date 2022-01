"Tuvo un pico de estrés": qué fue lo que sucedió con Thelma Fardín, que ya se encuentra de alta

Thelma Fardín recibió el alta en horas de la tarde del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido internada el lunes por la noche por un cuadro de "intoxicación medicamentosa". De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang con el entorno de la actriz de 29 años, la joven sufrió un "pico de estrés" producto de la revictimización a la que fue sometida a principios de diciembre, cuando tuvo que declarar en la causa por violación contra Juan Darthés.

La información se conoció después de que el periodista Sebastián Perelló Aciar, más conocido como "Pampito" confirmara la internación en el ciclo de Carmen Barbieri. "Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22 hs. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio, pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa", precisó el panelista de Mañanísima.

De acuerdo a la información del periodista, la actriz se encontraba en su casa, pero acompañada por su madre, quien fue la que dio aviso al SAME de inmediato. "Recordemos que Thelma está pasando por momentos delicados y duros porque a finales de noviembre tuvo que volver a enfrentarse a la Justicia por la denuncia a Juan Darthés y al declarar lloró y le bajó la presión. Es un tema delicado, pero es fundamental aclarar que pese a la intoxicación medicamentosa no tiene riesgo de vida", reforzó el periodista.

Desde el entorno de la actriz reconocen el impacto emocional que implicó la audiencia del primero de diciembre, en la que declaró durante más de cinco horas y se descompensó frente a la cantidad de indagaciones revictimizantes realizadas por la defensa de Darthés, quienes llegaron a preguntarle: "¿Por qué no evitaste que sucediera lo que decís que sucedió?". "Él era quien tenía que evitar hacerlo, no yo quien tenía que evitar que lo hiciera. No me correspondía a mi frenarlo, él era el que tenía que frenar cuando le dije 'no'", respondió como pudo la actriz.

Durante la audiencia se compartieron, además, imágenes de la adolescencia de Thelma, en la que se la podía ver sonriendo con amigas; como si eso se tratara de una invalidación a haber sufrido el abuso denunciado. La joven de 29 años se vio obligada a explicar, una vez más, que el abuso "dejó una huella" en su vida, pero que siempre intentó seguir adelante.

La actriz pasó fin de año en la playa, rodeada de amigas. En uno de sus últimos posteos, citó a la ensayista feminista Sara Ahmed ("En un mundo desbalanceado, el balance es un desequilibrio") y reflexionó: "Somos equilibristas en esta cuerda, tensa o floja, con miedo a lo que no está balanceado; pero si lo desequilibrado es el mundo. Toca remangarse y hacer malabares".