Último adiós a Maradona: la declaración del enfermero y la distancia entre Alberto y Cristina

Los restos del astro el fútbol mundial, Diego Armando Maradona, fueron despedidos ayer por la tarde en una ceremonia íntima en el cementerio Jardín de Bella Vista, luego de un velorio de unas pocas horas en la Casa Rosada al que asistieron decenas de miles de personas y que terminó con incidentes, represión y caos dentro de la sede de Gobierno. Ayer además declaró el último enfermero que lo vio con vida, que lo monitoreó por última vez unas horas antes de que El Diez sufriera el paro cardiorrespiratorio. La grieta entre Alberto y Cristina que exhibió el masivo funeral.

La ceremonia de adiós a Maradona dentro del cementerio de Bella Vista fue reservada e íntima: estuvieron presentes sus hijas Dalma, Gianinna y Jana y su ex esposa, Claudia Villafañe. También se pudo ver a otros familiares directos del ex DT de la Selección y uno de los que cargaba el féretro fue su ex managger, Guillermo Coppola, con quien hace poco tiempo se habían reconciliado tras una pelea de muchos años.

Estuvieron además Verónica Ojeda y su hijo junto a Diego, Dieguito Fernando. También los sobrinos de El Diez, Daniel Maradona y Walter Machuca. Los hermanos del astro, Ana, Rita -“Kitty”-, Elsa, Beatriz y Raúl -“Lalo”- y un reducido grupo de amigos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Miles de personas se acercaron a las puertas del cementerio a darle el último adiós a Maradona, una escena que se había repetido horas antes en inmediaciones de la Casa Rosada, donde la situación se descontroló luego de que se confirmara que el velorio culminaría a las 16 y no se extendería, a pesar de las decenas de miles de persona que aún no habían podido ingresar a despedirlo. A los costados de la autopista 25 de Mayo se acumularon cientos de personas para ver pasar el cortejo fúnebre.

Por la noche, tras una ceremonia que no se extendió por mucho tiempo, Maradona fueron enterrados muy cerca de sus padres, Don Diego y La Tota.

INVESTIGAN SI HUBO NEGLIGENCIA

Mientras los restos de Maradona eran velados en La Rosada, los fiscales que investigan las circunstancias en que se produjo la muerte de Maradona confirmaron que tratarán de determinar si existió negligencia por parte de los médicos que estaban a cargo de los controles al campeón del mundo en 1986, cuya muerte se produjo a pocos días de haber sido sometido a una cirugía de cabeza a raíz de un hematoma subdural.

Diego murió producto de una insuficiencia cardíaca aguda y el objetivo de la investigación judicial es determinar si Maradona recibía los cuidados correspondientes y por qué nadie lo controló durante largas horas. Ayer declaró uno de los enfermeros – cuya identidad no trascendió – y afirmó que antes de retirarse de su turno, a las 6.30 de la mañana, ingresó a la habitación de Maradona y aún se encontraba con vida. “Lo controlé, estaba descansando y respirando”, sostuvo ante los fiscales. El día de la muerte había declarado otra enfermera que atendía a Diego a partir de la mañana.

Según declararon el resto de los involucrados, su sobrino Johnny Herrera fue el último en verlo con vida y dialogar con él, la noche previa a su muerte. A las 11.30 de la mañana del miércoles, el psicólogo y la psiquiatra de Diego ingresaron a la habitación y comprobaron que había fallecido.

El abogado de Maradona, Matías Morla, sostuvo que “es inexplicable” que Maradona no hubiera recibido atención ni controles y denunció que la ambulancia tardó más de media hora en llegar a la casa. En paralelo, los peritos comenzaron a analizar las muestras de orina y sangre extraídas del cuerpo para realizar los exámenes toxicológicos.

PASE DE FACTURAS, GRIETA AL PALO Y DISTANCIA ENTRE ALBERTO Y CRISTINA

Los incidentes que se produjeron ayer volvieron a desatar una disputa entre Nación y Ciudad por la seguridad. El ministro del Interior, Wado de Pedro, les exigió por Twitter a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que controlen el operativo policial luego de que los uniformados atacaran a quienes se acercaron a despedir a Maradona, que trataron de avanzar con rapidez en la fila alertados al conocer que el velorio culminaría a las 16.

Leer mas El comunicado oficial tras los incidentes: "La familia decidió concluir la ceremonia"

En paralelo, en la Rosada también comenzaron los incidentes, con decenas de personas que ingresaron saltando las rejas. Hubo un amplio grupo de personas que permaneció incluso durante largos minutos en el patio de las Palmeras de la Rosada. Intervino además la Gendarmería y la Policía Federal y hubo personas que relataron que hubo gases pimienta incluso dentro de la sede de Gobierno.

En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner asistió a despedir a Maradona, abrazó a Claudia Villafañe y las hijas de Diego, y luego fue recibida por Wado de Pedro en su despacho. Durante todo el día sólo se la pudo ver unos pocos instantes junto al presidente Fernández, por lo que la distancia entre ambos (el fin de semana Alberto contó que hacía “un tiempito” no se veían) volvió a expresarse en medio del velorio de El Diez.