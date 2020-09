Un canje que rompe la cuarentena: Reina Reech y su polémica "promo" en redes

Con gran parte de los medios en paréntesis, la cuarentena es época de vacas flacas para muchos famosos que decidieron recurrir a la promoción de productos y servicios a través de redes como una manera de ganar dinero o de obtener beneficios gratis.

Una de ellas es Reina Reech, quien despertó críticas y bromas por mostrar un "canje" ciertamente polémico en redes sociales: una agencia que provee servicios de empleadas domésticas para limpieza del hogar, niñeras y cuidado de personas mayores.

Además de lo particular de la promoción, Reina grabó a la mujer que le envío la agencia mientras hacía su trabajo. "Gracias porque los domingos me salvan con la limpieza profunda, que ya con mis añitos no puedo hacer", escribió en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Y, obviamente, gran parte de las críticas se centraron en el hecho de que la actriz haya recibido a la empleada en su casa cuando aún no hay protocolos aprobados para el trabajo doméstico en el marco de la pandemia de coronavirus.

Además de Reina, en la cuenta de Instagram de la agencia que brinda el servicio aparecen otros famosos agradeciendo, como Georgina Barbarossa, Celeste Muriega, Andrea Estevez y Flavia Palmiero.

Semanas atrás, la actriz ya había subido un video hablando de los servicios de la empresa y varias seguidoras la criticaron. "Soy empleada doméstica. ¿Qué diferencia hay en empleada domestica a través de una agencia? Todas necesitamos trabajar. ¿O es como la época de la esclavitud, te revisan hasta los dientes y si tenés todos estás aprobada?", escribió una de ellas.