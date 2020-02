Un complicado viaje al trabajo: cuáles son las más de 50 líneas de colectivos que paran por 24 horas

Este martes habrá un nuevo paro de colectivos convocado por un sector opositor a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que afectará principalmente a la líneas de la empresa DOTA. La situación es similar a lo que ocurrió en diciembre último, cuando algunos incidentes –que terminaron con la sede del gremio ubicada en el barrio de Balvanera ocupada- arrojaron un saldo de más de una docena heridos.

Alrededor de 60 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y del ámbito municipal dejaran de prestar servicio a partir de las 10 de la mañana de este martes: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188.

Tampoco prestarán sus servicios las líneas: 256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 373 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 - 435 - 540 y 543. Miguel Bustinduy es quien conduce la agrupación “Juan Manuel Palacios”, la cual está en disputa con Roberto Fernández, secretario general del sindicato. Al mismo tiempo, harán una movilización a las 11 en el Ministerio de Trabajo, en la calle Alem al 600.

El propio Fernández fue acusado por Bustinduy "meter la cabeza bajo tierra como el avestruz", en referencia a la situación de los conductores de los micros de doble piso, "que cumplen jornadas de 16 horas de trabajo". A su vez, denuncian un retraso en el cierre de la paritaria 2019 y el "incumplimiento" del pago de la suma fija dispuesta para enero por decreto presidencial.

"La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del Gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas... Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores", dijo Bustinduy.

Según reveló en diálogo con El Destape Radio, se encuentra conversando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas". “Nosotros no compartimos la política de Roberto Fernández, que nos proscribió y nos dejó afuera de las elecciones. No tiene legitimidad porque los compañeros no lo votaron”, detalló la cabeza de la agrupación “Juan Manuel Palacios”.