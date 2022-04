Un conductor borracho mató a su hija y exige justicia: "Lo vieron adelantarse por la banquina"

Aquel 17 de mayo de 2021, mientras esperaba sentada en el pasto seguido de la banquina para ver si se podía reparar el auto, Sol Viñolo no imaginaba lo que estaba a punto de pasarle. Ni a ella, ni a su amigo Rodrigo Agustín Burgos, quien había ido hasta la Avenida Circunvalación, en Córdoba, para auxiliarla. Ellos dos no eran los únicos, también estaba Fernanda Guardia, quien afortunadamente sobrevivió a la tragedia a pesar de las terribles heridas que sufrió.

Es que esa tarde, Alan Alejandro Amoedo, de 27 años, salió a la calle alcoholizado, drogado y manejando de manera muy imprudente. Fue en una de esas tantas maniobras irresponsables donde chocó a Viñolo y a Burgos y los mató casi al instante.

De aquel día pasaron ya casi 11 meses, y pronto, justo el próximo 17 de mayo (día en que se cumple un año del terrible episodio), Amoedo se sentará en el banquillo de los acusados imputado por el delito de homicidio culposo agravado, aunque la familia intentará que durante el proceso se lo juzgue por un crimen doloso. Hasta acá se llegó luego de que la Cámara 9° del Crimen le rechazara el pedido de brobation o suspensión del proceso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En comunicación con BigBang, el papá de Sol, Carlos Viñolo, dijo que esperan que durante el juicio se pueda comprobar la figura de dolo indirecto, sobre todo porque las pruebas que hay son concretas, y las pericias realizadas durante la instrucción de la causa permitieron determinar que el imputado estaba alcoholizado con 2,07 g/l en sangre y drogado al momento del choque.

De hecho, las pericias psicológicas demostraron que Amoedo comprendía perfectamente la criminalidad de sus actos, sobre todo si se tiene en cuenta que antes del impacto se grabó bebiendo alcohol dentro de su auto y que después comenzó a hacer maniobras imprudentes, lo que quedó más que evidente ante los ojos de otros conductores que pasaban por la zona.

"Los testigos lo vieron adelantarse 3 veces por banquina, algo totalmente prohibido. Además, estaba alcoholizado y circulaba por una vía de alcoholemia cero. Estaba drogado e iba adelantándose por banquina. Los testigos ya están definidos, y hasta me acuerdo de la declaración de uno que iba en otro auto, que dijo que se tuvieron que correr porque sino los mataba. Fue el mismo que después ayudó a Fernanda", contó Carlos.

Del juicio también participará como amicus curiae la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), área que está de acuerdo en que se juzgue al imputado por la figura de dolo. "Ellos están convencidos de que hay que crear una figura llamada homicidio vial. Sostienen que hay una caldera y gente a punto de estallar, porque no aguantan más", agregó.

Por la forma en que el acusado tomó la banquina, chocó de lleno a Sol y Agustín, pero Fernanda también resultó muy herida. Recién ahora puede caminar después de haber pasado largos meses en silla de ruedas por las fracturas en sus piernas. Durante todo este tiempo ha pasado por distintos momentos anímicos, pero ahora está de pie y quiere que se haga justicia. "Tiene una fuerza gigantesca, tengo una relación hermosa con ella, hemos construida una familia grande entre las tres familias afectadas", aceptó Viñolo.

Actualmente Amoedo está en libertad, ya que solo estuvo preso 16 días, y en esa condición llegará al proceso judicial. "Sinceramente nosotros al principio solo nos dedicamos a llorar, pero después nos constituimos en luchadores, y no vamos a dejar que pase cualquier cosa", aseguró.

De hecho, para el día del inicio del juicio ya tienen organizado hacer un acampe y un festival en la plaza Paseo Sobremonte, donde seguirán el paso a paso desde principio a fin. Se estima que las audiencias durarán una semana.

Desde que ocurrió el choque, la familia Viñolo, junto con los allegados de las otras víctimas, llevan adelante todos los meses una marcha para recordar a los chicos. Sin embargo, esta fecha no es como cualquier otra. El domingo 3 de abril que pasó, Sol debería haber cumplido 30 años, y no está físicamente para celebrarlo.

"Debería haber cumplido 30 años, una edad importante. Nos juntamos la familia más íntima, estoy separado de la mamá de ella hace años, pero tenemos muy buena relación. Nos juntamos todos. Fernanda estuvo con sus papás, eso fue importante. Sol era una enamorada de la vida total, no sé cómo pudo hacer tantas cosas en estos 30 años. Imaginate que era antropóloga social, militante de izquierda, escritora de poesía, defensora de la naturaleza y más cosas. Nosotros sentimos que hemos tomado sus banderas, y esto ya no se trata solo de ella, hemos descubierto que estamos destapando una olla a presión, en todo el país no se aguanta la impunidad que genera que la Justicia deja libres a los asesinados", sostuvo Viñolo.

Por eso mismo, durante todo este tiempo Carlos comenzó a dar charlas en escuelas para concientizar sobre educación vial y, además, como es arquitecto, tuvo la idea de crear en el lugar donde ocurrió la tragedia un "espacio de conciencia", para finalmente transformar el dolor en amor.

"Sol y Agustín están muertos, pero podemos cambiar que no le siga pasando esto a más gente. La principal causa de muerte en Argentina de menores de 35 años es por accidentes viales, y muchos son homicidios, y estamos seguros que a medida que el Poder Judicial tome conciencia, se puede tener más educación y cambiar las cosas", sostuvo.

Además, Carlos cuestionó el accionar de la Justicia por el mensaje de impunidad que dan. "Están diciendo que salgan en auto y maten. ¿Cómo puede ser que un niño comprende que esto es un crimen, y que el Poder Judicial no? Venden libertades, defienden lo indefendible. Si esta persona (Amoedo) hubiera cometido un accidente, nosotros quisiéramos que esté libre, pero no fue así", cerró.