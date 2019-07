Un degenerado se masturbó frente a una mujer y lo grabó: fue identificado y detenido

La secuencia generó tal repudio, que no tardó en esparcirse por todas las redes sociales. La protagonista de esta historia es Ludmila Basualdo, quien esperaba el colectivo en Viamonte y San Martín, en Lanús Oeste, como lo hace habitualmente para ir a su trabajo.

En ese momento, frente a ella, estacionó un Chevrolet Corsa, color negro. Cuando la joven levantó la mirada, no podía creer lo que estaba viendo: el conductor del vehículo la estaba observando fijamente, mientras se masturbaba. A pesar del desagradable e indignante momento, Ludmila no lo dudó, sacó su teléfono y comenzó a grabar al degenerado, quien no se inmutó en lo absoluto.

Y es que a pesar de haber notado que Ludmila lo estaba filmando, el hombre no se detuvo hasta que acabó el proceso. Fue ahí cuando puso en marcha el auto y se retiró del lugar rápidamente. Pero ya era tarde. La joven no solo tenía la secuencia filmada, sino que además de registrar el acoso, capturó la patente del auto: EUM 853.

Al llegar a su casa, compartió el video y escribió: " Hoy me pasó esto mientras esperaba el colectivo en Viamonte y San Martín, Lanús Oeste. Tengan cuidado y, por favor, ayúdenme a difundir la cara de este pajero, la patente del auto es EUM 853 y el auto un Corsa negro".

Al tomar conocimiento del video, desde Municipio tomaron intervención rápidamente, identificaron al acosador y promovieron una investigación judicial. Y a pesar de que no quisieron difundir el nombre del hombre en cuestión, no tardó en salir a la luz.

Según algunas mujeres que padecieron momentos similares con esta persona y de acuerdo a registros de automotores de acceso público, se trata de Adrián Cáceres, de 41 años. Vive en Lanús, en la calle Farré. Cobra una asignación familiar y hasta marzo trabajó en una farmacia.

A partir de la masiva viralización del video, otras mujeres afirmaron haber padecido acoso de parte de Cáceres. "Me decía de todo cada vez que pasaba por su casa, hasta que un día lo encaré y se quedó quietito", relató una usuaria.

Ludmila denunció el hecho en la Comisaría 1ª de Lanús y el caso quedó en manos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Según le detallaron a BigBang, Cáceres,fue detenido esta tarde por la Policía bonaerense: estuvo alojado en esa misma comisaría, pero el juez ordenó su liberación luego de imputarlo por exhibiciones obscenas.