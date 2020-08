Un desastre: detectaron en San Luis a ocho camioneros que querían entrar a la provincia con estudios truchados de Covid-19

El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, reveló que la provincia detectó ocho casos de camioneros que entraron a la provincia con estudios truchos de PCR. Los .afirmó que fueron detectados ocho casos de transportistas que ingresaron a la provincia con estudios de PCR falsificados y adelantó que podrían recibir una multa de 500.000 pesos. Lo grave, si esto se hizo un modus operandi, es la pregunta respecto de cuántas veces habrán pasado otros camioneros que los controles no detectaron, y la peor de las preguntas es si entró en la provincia algún camionero infectado con estudios falsificados. Por la provincia de San Luis circulan diariamente alrededor de 2500 camiones. La provincia tuvo hasta el momento 37 casos de Covid-19, de los cuales ya se recuperaron 26 pacientes y 11 permanecen activos. No hubo decesos en San Luis.



Según informó el fiscal, los camioneros serán multados por provocar "una movilización innecesaria por parte del Estado y un perjuicio directo para la población". El dato se conoció en el reporte habitual del Comité de Crisis de la provincia. Según el fiscal, la grave infracción se confirmó "luego de que el Comité de Crisis se comunicara con laboratorios de otras provincias para cotejar datos, de lo que surgieron que ocho de los camioneros que ingresaron a San Luis nunca habían ido a dichos centros de análisis o, por el contrario, lo hicieron al menos dos meses atrás y no recientemente".



"Esta situación es muy grave ya que los transportistas, al ingresar a la provincia, hacen una declaración jurada, por lo que están falsificando un documento público", remarcó el fiscal, que explicó que por ese motivo no sólo les corresponden las multas a los camioneros, sino que además "se realizaron las correspondientes denuncias ante la Justicia Penal". El gobernador, Alberto Rodríguez Saá destacó, indignado, que "esta actitud representa un potencial riesgo de ingresar el Covid-19 a la provincia, pero debemos destacar que la gran mayoría de la comunidad, como también la gran mayoría de los camioneros, sí está cumpliendo maravillosamente con los protocolos de seguridad".



El Ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, sostuvo que "la Provincia está haciendo un esfuerzo extraordinario" para controlar los ingresos y egresos del transporte de carga y particulares, como el monitoreo satelital de 11.000 camiones y la creación de un cuerpo especial de investigación, la División COVID, que patrulla caminos y vigila la actividad en los puntos limítrofes. "Tenemos activos cerca de 500 agentes abocados a esta tarea, que refuerza el trabajo de la Policía Caminera, también se han incorporado agentes de las divisiones Narcotráfico y Homicidios, entre otras", aseguró.



Según el ministro, por la provincia circulan diariamente "más de 2.500 camiones, algunos de ellos tienen domicilio en la provincia y otros solo ingresan para realizar cargas y descargas de mercaderías en algunos de los Centros de Transferencia". El cálculo de las autoridades es que "unos 200 casos han infringido con los protocolos establecidos (se supone que no todos con infracciones tan graves como las recientemente denunciadas), y aunque es un número minúsculo igual representa un riesgo para el estatus sanitario de San Luis", advirtió.