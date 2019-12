Un descuido fatal: internan a un nene de 5 años que estaba solo y cayó desde la terraza de un edificio

Un nene de tan solo cinco años fue internado por "politraumatismos" en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, luego de caer de la terraza de un edificio de tres pisos a la calle, en un momento en que se encontraba solo debido a que su niñera había salido a comprar comida junto a una amiga.

Al llegar al lugar del hecho, agentes de la Policía de la Ciudad encontraron al nene "de cubito lateral izquierdo sobre la vereda consciente, junto a él se encontraba la mujer que lo cuidaba quien dijo estar en la casa de una amiga", señalaron las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió en la avenida Belgrano al 3100, cuando el nene se encontraba bajo el cuidado de una joven que declaró que "se encontraban dentro del departamento y tras observar al pequeño dormido durante unos minutos se retiró del lugar para comprar comida dejándolo solo".

Se presume que al despertarse, el pequeño logró salir de su cuarto, acceder a la terraza del inmueble desde donde, por causas que se intentan establecer, cayó al vacío. Bomberos del Destacamento Once asistieron al nene y lo trasladaron al Hospital Gutiérrez.

El nene ya fue operado dos veces y se encuentra en terapia intensiva. Su estado de salud es delicado, debido a que una costilla le perforó un pulmón. "No habrán sido ni 10 minutos. Él es muy travieso y eso lo sabe su mamá, no hace caso. Le hicieron dos operaciones y gracias a Dios está bien", contó esta mañana Brisa, quien estaba al cuidado del nene, en diálogo con A24.

Según detalló, al ver que estaba entretenido viendo la televisión, decidió salir con su amiga a comprar el almuerzo. "Salimos a retirar la comida y lo dejamos adentro porque es terrible. Lo tenía conmigo desde el viernes porque su mamá trabaja", dijo.

La mujer cuida del pequeño desde el viernes y hasta el domingo, debido a que a la mamá de éste se le quemó la casa y cría sola a su hijo. "Como estamos siempre encerrados, decidimos venir a visitar a una amiga. Salí a buscar el almuerzo y cuando volví estaba caído en la vereda", señaló.

"Él se quería quedar a ver tele. Cerramos con llave y nos fuimos. No sé cómo hizo para salir de esa ventana. No es la primera vez que me hace cosas así. Un día se me quiso tirar del taxi, abrió la puerta. Tiene muy mal comportamiento", explicó, sin consuelo, Brisa.

El hecho quedó caratulado como "averiguación de delito", con intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14. "Decía que le dolía, que quería a su mamá, le preguntaron cómo se cayó y le contó a los bomberos lo que pasó. Es tan audaz y no le teme ni a las alturas", sentenció la mujer, a la espera de que el menor se recupere.