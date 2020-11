Un femicidio cada 26 horas: dos de cada diez víctimas habían realizado la denuncia

Un femicidio cada 26 horas. De acuerdo al último reporte publicado por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va del año se confirmaron 255 femicidios. En total, al menos 218 chicos y chicas perdieron a sus madres este 2020. El desglose de los índices que alarman cada vez más.

Vínculo con el agresor

Pareja: 44.3%

Ex pareja: 20%

Sin datos: 15.7%

Familiar: 11%

Conocido: 5.9%

Desconocido: 3.1%

De acuerdo al análisis de los casos confirmados, 44 de las víctimas (17.25%) había realizado al menos una denuncia previa y 16 tenían medidas judiciales.

Lugar físico del femicidio

Vivienda de la víctima: 64.7%

Vivienda del agresor: 4.7%

Vía pública: 23.5%

Otros: 7.1%

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos (97), seguida por Santa Fe (31), Tucumán (17), Jujuy (15), Córdoba (14), Misiones (11) y Salta (10).

Femicidios por mes

Enero: 34.

Febrero: 28.

Marzo: 28.

Abril: 30.

Mayo: 22.

Junio: 22.

Julio: 17.

Agosto: 21.

Septiembre: 24.

Octubre: 29.

"Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio se relevaron 174 femicidios, un dato que deja en evidencia la exposición a la que se encuentran las mujeres que sufren violencia al estar aisladas con su agresor", precisan desde el observatorio.

Formas en las que fueron asesinadas

Golpes: 21.6%

Arma blanca: 21.2%

Arma de fuego: 18.8%

Asfixia: 14.9%

Otras (sin datos): 13.3%

Quemada: 10.2%

"Es necesario que se tomen medidas de protección adecuadas con celeridad para que no se repitan situaciones como las que ocurrieron en Jujuy y en Tucumán en las que la Policía no tomó las denuncias a los familiares y no buscó a las mujeres y niñas que se encontraban desaparecidas".

Del reporte también se desprende otra cifra que alarma. "18 víctimas tenían menos de 12 años, 5 tenían entre 13 y 15 años, y 20 tenían entre 16 y 20 años. Datos que alarman y ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes ante la violencia machista. Debemos garantizar a las niñas su derecho a vivir libres y sin miedo".

Franja etaria del agresor: la mayoría tiene entre 21 y 40 años

De 16 a 20 años: 7.

De 21 a 40 años: 90.

De 41 a 60 años: 52.

Más de 61 años: 20.

Sin datos: 86.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, comunicate con el 144