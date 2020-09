Un funcionario nacional fue demorado cuando trasladaba a una familia: niegan que fueran a la toma en Mascardi

Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), fue retenido anoche en un puesto de control en la ruta que realizaba la policía de Río Negro cuando el funcionario trasladaba a una mujer con dos niños y a un joven para asentarse en la toma de Villa Mascardi. El vehículo no tenía seguro y la licencia de conducir estaba vencida.

El operativo se realizó cerca de las 23, en el puesto de control ubicado en el barrio Las Chacras. Pilquimán se trasladaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux que pertenece a INAI, acompañado por una familia desde un paraje cercano a la ciudad de Pilcaniyeu, 70 kilómetros de Bariloche, hasta la toma de Villa Mascardi.

A 6 kilómetros del puente Limay, que une las provincias de Río Negro y Neuquén, y a 10 del ingreso a San Carlos de Bariloche fue interceptado y detenido. Carlos Catini, director de Tránsito de Bariloche, informó que Pilquimán "trasladaba a una mujer con dos niños y a un joven desde Piedra del Águila y manifestó que iba a Mascardi".

Al vicepresidente INAI también se le retuvo la camioneta, debido a que su licencia de conducir estaba vencida y el vehículo no contada con seguro, y además se informó que se negó a llenar la declaración jurada de Salud por ingresar de otra provincia.

Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural Esquel, denunció que "es una evidente señal del Gobierno Nacional de que está a favor de las usurpaciones de campos y propiedades en nuestra región que no era tan evidente hasta esta noticia que lo confirma. Es una pésima señal del Estado estar colaborando directamente con funcionarios de primera línea en un acto delictivo como es la usurpación de una propiedad", sostuvo.

Comunicado oficial del INAI

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas negó que Pilquimán haya intentado ingresar a una familia a las tomas de de Villa Mascardi.

"El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas quiere aclarar, frente a la inexacta información vertida en medios periodísticos nacionales que, el señor vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, no fue demorado por ninguna fuerza policial. La noche del domingo 06/09/20 circulaba en un vehículo oficial, adquirido con fondos del Estado Nacional en el marco de la ejecución del relevamiento territorial en la Provincia de Río Negro", dice el comunicado oficial.

Según el mismo, el funcionario "se encontraba en la zona de Coquelen, aislada por el mal estado del camino y la acumulación de nieve, donde se encontraba gestionando la instalación de una radio VHF para posibilitar conectividad. A su regreso, se trasladaba junto a una familia desde un paraje rural de Pilcaniyeu a la ciudad de Bariloche para aprovisionarse de alimentos, en el marco de la asistencia focalizada, desplegada en la zona a fin de mitigar el fuerte impacto de la emergencia sanitaria por covid 19, sumado a los efectos de la emergencia climática por las altas nevadas que sufrieron en la zona".

"La camioneta oficial cuenta con el seguro obligatorio vigente, solamente que al momento del operativo de control montado no se disponía en formato papel, pero una vez presentado se encuentra nuevamente en poder del vicepresidente", añade el comunicado.

"En cuanto a la licencia de conducir que se encuentra vencida desde abril, no pudo ser renovada ya que el municipio de Pilcaniyeu no permite el ingreso de personas provenientes de la zona cordillerana, debido a que dicho municipio no cuenta con casos de Covid-19 y lleva una cuarentena estricta que imposibilitó el trámite de renovación del carnet", se explicó.

La información oficial difundida afirma que "son absolutamente falsas las acusaciones mediáticas sobre el traslado de personas hacia la zona de Villa Mascardi, que se encuentra ubicada en el extremo sur de la ciudad de Bariloche". Expplicaron que el funcionario "se encontraba ingresando a Bariloche desde el sector norte, con una familia ajena a la Lof Lafken Winkul Mapu".

"Entendemos -dicen en el INAI- que las falsas noticias, no sólo intentan conspirar contra el proceso de diálogo instaurado para la búsqueda de resolución al conflicto territorial de la zona de larga data en Villa Mascardi, sino que también buscan denostar al vicepresidente, en su condición de indígena y activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro".

Días atrás, la presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, dijo que el Gobierno nacional "trabajó en distintas reuniones en esta semana, con distintos actores dentro de lo que es el proceso de dialogo" para resolver las diferencias históricas que recorren la zona de Villa Mascardi entre comunidades mapuches y residentes.



"Pedimos que podamos trabajar tranquilos, en paz, en ámbito sereno, tanto la provincia de Río Negro como el intendente de San Carlos de Bariloche también contribuyen a este dialogo, igual que el obispo de San Carlos de Bariloche y distintos actores que se van a sumar a la ampliación de la mesa de dialogo, solicitamos que hoy no hay ningún tipo de enfrentamiento", dijo Odarda.



Al mismo tiempo, destacó que "una salida consensuada" a un conflicto que lleva más de tres años "no es con la represión que lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar con un acuerdo en paz, ese es el mensaje de INAI".

Por su parte, la Gobernadora, Arabela Carreras, se reunió la semana pasada con los vecinos de Villa Mascardi y les aseguró que mantiene "una agenda permanente de trabajo" junto a Nación y referentes locales por la situación de violencia que vive la localidad.

El Gobierno nacional confirmó que mantendrán los dos puestos de Gendarmería, que se suman a las acciones que implementa la Provincia, como la instalación de cámaras de seguridad a partir del tendido de fibra óptica y la colocación de luminarias en los ingresos a los predios y reponiendo las que sistemáticamente son destruidas.

Asimismo autoridades de Nación se reunirán con propietarios de instalaciones ubicadas en Villa Mascardi que residen en Buenos Aires. Se trata de una respuesta al pedido de la gobernadora Carreras durante las reuniones que mantuvo con autoridades nacionales por el conflicto que existe en la zona.

En medio de este panorama, comunidades mapuches de la Zona Andina, referentes de organizaciones sociales y vecinos de los barrios populares llevaron a cabo durante el sábado en Bariloche una olla popular "en defensa de la Mapu (tierra)".

Bajo los lemas "Tierras Aptas y suficientes para las comunidades", "acceso a la tierra para barrios populares" y "no al racismo en Bariloche", este mediodía los integrantes de las organizaciones compartieron este encuentro para debatir sobre la distribución y el acceso a la tierra.

"La jornada de la olla popular ha sido muy importante para nosotros, hemos estado presente las organizaciones, las comunidades mapuches, la gente de los barrios altos, enmarcados en una sola línea de reclamo y de lucha que es el acceso a la tierra", señaló Felisa Curamil, representante nacional ante el instituto nacional de Asuntos Indígenas por la coordinadora del parlamento mapuche de la Zona Andina.

Con respecto a la realización de esta olla popular, Orlando Carriqueo integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, dijo: "La intención es referenciar que el problema del territorio es un problema social, no solo de las comunidades sino también de la gente que vive en la ciudad y eso esta a la vista de todos y todas hoy".

El conflicto en la zona de Villa Mascardi se inició en 2017, cuando integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron tierras pertenecientes en su mayoría al Parque Nacional Nahuel Huapi, y actualmente ocupan una superficie de unas 60 hectáreas.

La expectativa de los funcionarios que mantienen reuniones y conversaciones con los principales involucrados en las tomas es "poder tener en los próximos 30 o 45 días una hoja de ruta que fije condiciones para una futura convivencia y acuerdo" que incluyan el reconocimiento o no de la comunidad a cargo de la toma de tierras, y la vinculación de esa comunidad con el resto de los habitantes de Mascardi.