Un hombre alcoholizado atropelló y mató a una ciclista: "El vacío que deja es muy grande"

Una ciclista de 50 años, identificada como Verónica Ultra, murió en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega durante la mañana de este domingo, luego de haber sido atropellada en la Autopista del Oeste por un conductor de 25 años que estaba borracho.

Según lo que se pudo reconstruir, el hecho ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana del domingo 27 de marzo, en el kilómetro 35 mano a Luján, a la altura de la bajada de Ruta 23 en Moreno. Allí la mujer se encontró con Mariano Giménez al volante, quien la atropelló porque tenía 2.09 gramos de alcohol en sangre.

El choque se produjo durante la mañana y un policía que iba de civil y que vio toda la situación fue el que logró detener a Giménez para que no se escapara, ya que apenas ocurrió la embestida quiso huir. Si bien una ambulancia trasladó a la víctima hasta el hospital de Moreno, lo cierto es que falleció pocas horas después por las heridas.

Durante la mañana del domingo, aparecieron varios publicaciones en las redes sociales que aportaban datos para identificar a Ultra, ya que no tenía su documentación encima y no había forma de determinar su nombre. Sin embargo, luego un compañero de ciclismo vio su bicicleta y la reconoció.

La mujer de 50 años estaba casada, era madre de tres hijos y trabajaba como comerciante en la localidad de Merlo. Además de atender su negocio, también tenía una vida muy saludable y solía correr, nadar y andar en bici.

La causa es investigada por Gabriel López, titular de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, quien primero dispuso que el conductor quede imputado por el delito de “homicidio culposo”, aunque luego al contar con más pruebas cambió la caratula a “homicidio culposo agravado por conducción imprudente”.

“Hoy se llevan una madre, que la dejan sin tres hijos; una amiga. Ella amaba lo que hacía, se levantaba a las 5 para ir a nadar, pedía la llave del club para ir a entrenar. Que una persona joven, a los 25 años, tome la decisión de dejar sin vida a una persona joven también, es realmente injusto”, dijo muy apenado Facundo, el esposo de la víctima y padre de sus hijos.

Además, pidió que la Justicia deje preso al acusado y que tome las medidas necesarias para demostrarle a la sociedad que no se debe tomar alcohol y después manejar, y luego contó que sus hijos ya se enteraron de la terrible noticia. “Ellos todavía no cayeron. El vacío que va a dejar no tener a la madre va a ser muy grande, el padre nunca va a poder reemplazarla, una madre es una madre. No van a tener madre mis hijos”, se lamentó en diálogo con LN+.

Por otro lado, el equipo deportivo Triforrest, con el que entrenaba la mujer, la recordó en un texto que hicieron público como una "excelente mamá y amiga". Además, una compañera y amiga contó que la mujer era muy cuidadosa con su seguridad y cargó toda la culpa contra el conductor ebrio.

"Ella siempre me sonreía y tiraba el grupo para adelante. No tengo palabras, no caigo. Vero era un faro en mi deporte, me ayudaba muchísimo", dijo muy apenada.