Un micro que volvía de Miramar volcó en la Ruta 2: hay dos fallecidos y más de 40 heridos

Un micro de la empresa Plusmar, que volvía de Miramar e iba hacia la Ciudad de Buenos Aires, volcó esta madrugada en la Ruta 2 en el kilómetro 133,5 a la altura de Chascomús. Por el choque, 2 personas perdieron la vida, mientras que otras 40 resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros de salud.

Según las primeras informaciones, el colectivo se descontroló, cruzó el cantero central y volcó sobre el otro carril, por causas que aún se investigan, aunque una de las pasajeras dijo a la prensa que el vehículo iba muy rápido y que sospecha que el chofer se durmió.

“Yo estaba sentada en el medio. No me había dado cuenta pero otros pasajeros dijeron que iba muy rápido. Estaba intentando dormir yo, pero por suerte no pude. Sospechamos que se quedó dormido el chofer porque no entendeos que pasó. No chocamos contra nada y terminamos en la banquina. Yo estaba atrás, pero me comentaron varios pasajeros que veían que se encendía una luz de alerta, por exceso de velocidad”, contó Julieta Bermejo, una de las sobrevivientes.

Quien manejaba al momento del impacto es el conductor Rubén Orozco, a quien la policía ya le tomó muestras de sangre y orina, mientras que también le hicieron el test de alcoholemia para saber en qué condiciones manejaba.

El parte oficial indica que la unidad partió a las 23.35 de Miramar con destino a Buenos Aires y que el accidente se produjo después de las 4.15, por el despiste y vuelco del interno 995 de Plusmar.

En el micro viajaban 45 pasajeros más los dos choferes. El jefe del hospital zonal Jorge Rodríguez dijo en diálogo con TN que atendieron a 38 pacientes por guardia, entre ellos cuatro menores. Sobre el estado de salud de los heridos, comentó que en general “todos sufrieron lesiones leves” y que por el momento “ninguno fue derivado a terapia intensiva ni cirugía en forma inmediata”.

Además, explicó que otros cuatro pacientes fueron derivados a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lezama, por lo que son 42 en total los que necesitaron atención médica.

En el lugar se hizo presente el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, quien aclaró a la prensa que en la unidad “habría habido más personas que las permitidas” por el protocolo de coronavirus. Sobre la causa del choque, comentó que el chofer dijo "que se le había empañado el vidrio, y que intentó limpiarlo”.