"Un milagro para Nacho": a los 26 tuvo un accidente y necesita $1.5 millones por mes para mejorar

El amor todo lo puede y la esperanza es lo último que se pierde. Quizás suene a una frase hecha, pero en el caso de Juan Ignacio Stillitano -Nacho, para sus amigos y familiares- cobra aún mucho más valor. El joven de 26 años actualmente lucha por su vida debido a un duro accidente que sufrió a bordo de la moto de su papá, el pasado 4 de diciembre, y que le provocó la fractura del cráneo, brazo izquierdo y del fémur.

Esa misma noche, fue sometido a una craniectomía descompresiva que resultó exitosa, pero su situación se complicó: "Con los días comenzó a evolucionar y a responder a estímulos, pero de la nada hizo un paro cardiorrespiratorio que le generó un daño neurológico y cuando despertó, ya no respondía a estímulos".

La que habla es Denise Iuliano, pareja de Nacho desde hace más de dos años y quien desde aquel trágico 4 de diciembre no se despega de él. Por fuera y dentro de las redes sociales, Denise hace hasta lo imposible para que Nacho "tenga otra oportunidad", a pesar de las dificultades que viene sorteando desde hace más de tres meses: al no contar con obra social, el joven vio reducida sus opciones de rehabilitación.

Pero esto no detuvo a su novia y a sus familiares, los cuales desde hace poco tiempo comenzaron a encabezar una campaña solidaria que busca lograr torcer su futuro. "Lo imposible está en la mente de los cómodos”, es la frase en la que se apoya Denise, dicha por su pareja antes del accidente. Nacho trabajaba como paisajista, amaba la naturaleza y el sur era su lugar en el mundo. "Ama juntarse con la familia y siempre tiene algo para hacer, el típico culo inquieto", recuerda Denise.

Cuando no estaba disfrutando del día con su novia, compartía el tiempo con amigos o jugaba a la pelota. Ese 4 de diciembre salió de su casa, cerca de las 21.30, para cargarle nafta a la moto de su papá y en el camino se encontró con una amiga suya, a quien le ofreció alcanzarla hasta su casa. "Obviamente le dio el casco a ella, pero tuvo la desgracia de llevarse la peor parte: se fracturó el cráneo, el brazo y la pierna", relata Denise.

El accidente se produjo en Av. Eva Perón y Av. Piedrabuena. Nacho y su amiga se dirigían por Eva Perón en dirección hacia el centro cuando un auto que venía en la mano contraria, dobló hacia la izquierda y se los llevó puesto a ambos. Gracias a que el joven le prestó el casco a su amiga, ella "solo" sufrió un hematoma en la cabeza y fractura de pierna y cadera (que no es menor, ya que está actualmente en rehabilitación).

Tras el accidente, él fue trasladado al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, donde fue operado de urgencia. "Esa misma noche fue operado y le tuvieron que sacar un pedazo del cráneo para descomprimir el cerebro. La cirugía fue ´heavy´ y las primeras 72 horas eran cruciales para su evolución, para saber si sobrevivía o no. Con los días comenzó a evolucionar y a responder a estímulos", detalló Denise.

Y agregó: "Pero de la nada hizo un paro cardiorrespiratorio que le generó un daño neurológico y cuando despertó, ya no respondía a estímulos. El problema es que Nacho no tiene obra social y desde los Centros Públicos de rehabilitación -él necesita rehabilitación urgente porque está postrado en una cama desde diciembre y los músculos se deterioran y atrofian, sin mencionar la rehabilitación neurocognitiva, que es la más importante- no lo admiten".

Uno de los centros consultados por la familia de Nacho fue el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca -el cual se dedica a la rehabilitación neuromotora y sensorial de patologías relacionadas al sistema nervioso central y periférico, y recibe aproximadamente un total de 500 mil consultas al año-, pero tras revisarlo en tres diferentes oportunidades rechazaron atenderlo.

De acuerdo con Denise, Nacho "abre los ojos y te mira" cuando se le habla, sin importar del ángulo. "Para nosotros, eso es conexión. Pero la respuesta que buscan los especialistas es que le puedas pedir algo a él, por ejemplo que te apriete la mano, y lo haga. El Centro Rocca, uno de los mejores centros de rehabilitación públicos de capital lo vinieron a ver tres veces buscando respuesta a estímulos, pero no lo aceptaron", explicó.

Y agregó: "Al no responder a un pedido, ellos entienden que no tiene esperanza de recuperación y no lo toman. La tercera vez que vinieron a verlo terminaron aceptándolo de tanto que insistimos, pero para cuidados paleativos, o sea cuidarle la postura e higienizarlo, pero no aceptamos. No vamos a abandonarlo. Nacho tiene 26 años, conocemos muchos casos donde es insistir, con paciencia y fe, para que sigan adelante".

Actualmente, Nacho se encuentra alojado en la Clínica de Internación Aguda en Rehabilitación y Cirugía (CIAREC) gracias a las donaciones que recibe su familia, ya que su valor mensual resulta insostenible para cualquier persona. El mismo asciende a 1.5 millones de pesos por mes, sin contar con las interconsultas o estudios varios que debe cumplir el paciente, cuyos valores varían entre 10 y 30 mil pesos.

Sobre la campaña, Denise aclaró: "Se me ocurrió iniciar esta campaña cuando conocí a una chica que tuvo un accidente en la médula, tampoco podía pagar una rehabilitación en Fleni, hizo una colecta, se rehabilitó y hoy está muy bien. Está alejadísimo del caso de Nacho, lo sabemos, porque él tiene una lesión en la cabeza importante. Estamos intentando recaudar dinero porque todos los médicos nos dijeron que no íbamos a poder pagar el Centro privado, que era una locura. ¡Y lo es! Es un millón y medio de pesos por mes, solo la internación. Ni hablar de los gastos extras que nos van surgiendo. Nacho hace una semana que está internado".

En este tiempo, el joven ya tuvo que ser sometido a un electroencefalograma prolongado, de 15 mil pesos, y a una tomografía, de $32 mil. "Y todos gastos así que suman un montón de plata a fin de mes. Nuestra idea, para salvarlo, es pagar con lo que nos ayude la gente, el tiempo que se pueda, un centro privado para conseguir tiempo y esperar que él logre conectar y tener ese estímulo que le falta para poder volver a pedir la solicitud en el centro público. Es muy triste que en los centros públicos no le den una posibilidad. Al principio me re enojé porque lo consideré injusto, porque es un chico joven, a pesar de que todos merecemos una posibilidad sin importar la edad", sostuvo.

Además, explicó que un médico del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca le dio las razones por las cuales no podían atender a Nacho en el centro. "Me explicó y entendí que existen muchas personas que necesitan rehabilitación y no les sobran las camas. Entonces, ocupar las camas con un paciente como Nacho, que para ellos la posibilidad que tiene es a muy largo plazo, no les conviene. Prefieren agarrar gente un poco más avanzada en su situación para no ocupar tanto la cama. Igualmente, estamos haciendo un montón de trámites para conseguir una obra social y ya le conseguimos un certificado de discapacidad que nos va a brindar más posibilidades", dijo.

Por estas horas, Denise no baja los brazos y lucha por conseguir un "milagro" para su pareja. "Nacho es una persona recontra sociable, tiene demasiados amigos y de todas las edades gracias a su laburo: él es paisajista, ama la naturaleza, el sur es su lugar en el mundo, ama juntarse con la familia y siempre tiene algo para hacer, o estaba conmigo, con sus amigos o jugando al fútbol. Se merece todo esto y mucho más por lo hermosa persona que es, como hijo, hermano, amigo y novio. Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarlo y acompañarlo en este largo proceso que le toca vivir", concluyó.

Para aquellos que quieran o puedan darle una mano a Nacho y a su familia, pueden donar en los siguientes puntos. El mínimo esfuerzo, es un gran empujón:



BANCO PROVINCIA

ALIAS :TODOSXNACHI

:TODOSXNACHI CBU: 0140106203504351746196

0140106203504351746196 TITULAR: ALEJANDRA MARTINO

MERCADO PAGO : DENISE.IULIANO

Dona $50



https://mpago.la/28f8UEB



Dona $100



https://mpago.la/2ZxVQZC



Dona $150



https://mpago.la/321GY5z



Dona $200



https://mpago.la/2boyYQ5



Dona $500



https://mpago.la/2Jd75Up



PAYPAL: DENISEMIULIANO@GMAIL.COM