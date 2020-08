Un peligro: detectaron 20 casos de Covid-19 en un geriátrico de Mendoza que no estaba habilitado

Después de que los geriátricos estuvieran en la mira del Gobierno por la cantidad de adultos mayores que se contagiaron de coronavirus desde el inicio de la pandemia, en las últimas horas se confirmó que una residencia para jubilados de la localidad mendocina de Guaymallen cuenta con 20 positivos de Covid-19 entre empleados y residentes del lugar.

Además, se corroboró que el establecimiento no contaba con la habilitación adecuada, a pesar de que funcionaba desde el año 2009.

Veinte casos de coronavirus fueron descubiertos en un geriátrico de Mendoza.

Los contagios fueron descubiertos en los últimos días después de que se detectara un primer caso de coronavirus en la zona, lo que llevó a que se rastreara a todos los contactos estrechos del paciente.

Esto permitió establecer que esta persona trabajaba en un establecimiento donde se alojaban jubilados, por lo que se ordenó hisopar a los otros trabajadores y residentes del geriátrico.

El lugar está ubicado en la calle Correa Saa al 276, en el departamento mendocino de Guaymallén, y allí mismo se detectaron 13 adultos mayores y seis empleados contagiados, mientras que además la dueña del lugar también tiene Covid-19.

El subsecretario de Salud, Oscar Sagas, explicó que hicieron "un abordaje a través de un equipo de epidemiólogos que fue al lugar" e indicó que las edades de los adultos mayores contagiados "rondan en promedio los 85 años".

De este modo, el martes a la tarde, cuando se obtuvieron los resultados de los hisopados, el Ministerio de Salud provincial inició el operativo para internar a los abuelos en el Hospital Lencinas de Godoy Cruz en una tarea llevada a cabo en conjunto con el PAMI, dado que gran parte de las residentes tienen esa obra social.

El hogar no contaba con la habilitación correspondiente.

"Hasta el día de hoy estuvimos retirando a los abuelos para llevarlos a las instituciones para que le hagan todos los estudios correspondientes, porque son personas de alto riesgo y que tienen muchas comorbilidades", destacó este miércoles Sagás en diálogo con Canal 9 de Mendoza y agregó que “las personas han sido ingresadas a sala común y hay que ver cómo se van comportando en el transcurso del día”.

Además, el funcionario reveló que el lugar no contaba con habilitación municipal correspondiente, ni tampoco tenía el permiso del Ministerio de Salud provincial para estar en funcionamiento.

Se contagiaron 13 adultos mayores, 6 empleados y la dueña del lugar.

Respecto a esto, la propietaria del hogar indicó a los medios que el lugar tiene la habilitación “pendiente” porque debido a la pandemia "se cerraron las dependencias de la municipalidad y está trabado”, aunque la realidad es que funciona desde el año 2009.

"Si la persona que estaba hablando dice que estaba haciendo los trámites pertinentes, me llama la atención que no tiene la habilitación y que estaba funcionando sin cartel. En el Ministerio no existe ninguna documentación con respecto a esto", respondió finalmente el subsecretario de Salud e indicó que son alrededor de 270 los geriátricos registrados en la provincia hoy en día.