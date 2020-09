Un perro sin collar, insultos y violencia de género: bochornoso escándalo en un exclusivo country de Tigre

Todo comenzó como una simple, aunque habitual, pelea entre vecinos del exclusivo barrio cerrado San Isidro Labrador Country Club, en el partido bonaerense de Tigre, que derivó en una brutal pelea que fue filmada por uno de los protagonistas y que terminó con un adolescente detenido.

Si bien la pelea sucedió el martes por la mañana, la discusión y el enojo entre vecinos se originó el lunes por la tarde, cuando Sebastián Alberto García, de 48 años, dueño del lote 96 del barrio, quien enfureció al ver que el hijo del hombre que vive frente a su casa, identificado como Mirko Melfi, estaba intentando adiestrar a su perro, un ovejero alemán, sin la correa puesta.

Por este motivo, el hombre de 48 años y su esposa, Elizabeth Torres, decidieron cruzar para pedirle al joven que adiestraba al ovejero alemán que tomara las medidas de precaución necesarias para controlar al animal.

“Él vive en diagonal, a unos 100 metros de mi casa, pero así y todo no teníamos ningún tipo de contacto con él, salvo a este chico que yo lo veía permanentemente con el perro”, contó en diálogo con América TV.

Según relató Sebastián, Mirko lo insultó y amenazó: "´Te la vas a tener que ver con mi viejo´, me dijo. Hay un reglamento de convivencia, entonces yo le dije que no podía hacerlo sin collar. Me respondió ‘¿y vos quién sos?’ y en una actitud desafiante me dijo ‘bueno, mejor cuidá a tu perro’, como queriendo decir que el perro de ellos andaba suelto y podía atacar al mío. Le dije que iba a denunciarlo y me amenazó", detalló.

Es por esta razón que Sebastián decidió, como primera medida, recurrir a las autoridades del country para solucionar el conflicto, aunque esto significara que le podría traer a la familia Melfi una multa económica por romper las reglas. Este martes, Mirko y su padre tocaron la puerta de la casa de los García para continuar con la discusión. "Empezaron a golpear muy fuerte y nos asustamos todos", relató Sebastián.

Al salir, ocurrió lo que se puede ver en el video que ya recorrió las redes sociales de todo el país. “Vení, salí un cachito”, se lo escucha decir al padre del joven, quien agrega: “¿qué problema tenés con el chico?”. Sebastián , quien había salido a la puerta de su vivienda junto a su mujer, le respondió entonces con una piña y una patada que dio inicio a la salvaje pelea.

Sin embargo, lo que comenzó como una pelea entre dos adultos fue escalando hasta que sucedió lo peor: en el medio de la discusión, Mirko, de 18 años, le pega en la cara a Elizabeth y la continúa pateando cuando cae en el piso. Ante los gritos de la mujer, la empleada doméstica de los García intervino también en la pelea con un palo de escoba que se partió en dos pedazos al impactar sobre Mirko.

Luego, Elizabeth utilizó los fragmentos del palo de escoba para golpear al dueño del perro. En las imágenes también aparece el pequeño hijo de la pareja, asomándose a ver qué pasa en la puerta de la propiedad. “Estamos un poco shockeados con esta situación. Pobrecito mi hijo se llevó la peor parte de tener que presenciar esta situación. Ayer lloró mucho y estaba muy angustiado”, se lamentó Sebastián.

Sebastián García radicó una denuncia por lesiones en la comisaría de Villa La Ñata que está ahora en manos de la fiscal Laura Capra. La titular de la UFI de Benavídez recibió un reporte del Cuerpo Médico que asegura que la víctima presenta lesiones leves, lo que cambia la situación y afirma la existencia de un posible delito. Por esta razón, en las próximas horas se decidirá si Mirko Melfi es llamado a una indagatoria.