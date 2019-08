Un sex symbol inesperado: el traumatólogo que operó a Diego Maradona gana cada vez más fans

La semana pasada, Diego Maradona fue operado de su rodilla derecha en la Clínica Olivos. El "10" recibió una prótesis para terminar de una vez con los dolores y molestias causados por la artrosis. Y, sin quererlo, Diego Eyharchet, el traumatólogo que lo operó, se convirtió en un inesperado sex symbol.

Es que al aparecer en medios relatando los pormenores de la intervención, el especialista comenzó a ser objeto de mensajes de decenas de nuevas admiradoras y admiradores en redes sociales. "La verdad, no me lo esperaba. Hace 13 años que vengo haciendo un camino profesional para ser un buen médico y bueno, me crucé con esto", expresó en diálogo con Gente.

"Yo estoy centrado en mi vida profesional. Soy una persona que trabaja 13/14 horas por día. Después, bueno, si la gente quiere decir que soy el 'doctor hot', que lo diga".

Eyharchet reveló que es divorciado y que está "conociendo a una persona" a la que "mucho no le gusta" su nueva repercusión. Además de desempeñarse como director médico de un centro de traumatología y kinesiología deportiva, el especialista es médico del plantel de Chacarita Juniors y del club de rugby Champagnat.

"Después de mucho remar abrí un centro de rehabilitación con Martín Odon –que es el kinesiólogo de Ezequiel Lavezzi y de Javier Mascherano– y con Nicolás Pappacena, que lo va a rehabilitar a Maradona junto a Nicolás Taffarel", explicó.

Además, Eyharchet reveló que firmó un contrato de confidencialidad como condición para operar al astro, aunque sí pudo revelar que el ex futbolista ya comenzó a encarar ejercicios de flexo-extensión hasta 90° y extensión completa.

"Cuando terminé la operación, me senté en la sala de médicos y ahí caí: 'Acabo de operar a Diego Armando Maradona', me dije. ¡Y encima de la rodilla! Yo trabajo desde los 17 y se me pasaron 20 años de mi vida en medio segundo", recordó.