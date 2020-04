Una chica violó la cuarentena y se escondió en el baúl de un taxi para ir a ver a su novio: le iniciaron un sumario

Una joven que rompió la cuarentena este martes se filmó mientras viajaba escondida en el baúl de un taxi, para evitar así los controles de camino a la casa de su novio.

Aunque después del hecho borró todas sus redes sociales, en las últimas horas la Policía de la Ciudad la encontró en su domicilio, donde la notificaron del sumario investigativo que se le inició.

Según indicaron fuentes de la causa, el hecho ocurrió el martes y tuvo como protagonista a una joven que se filmó en el baúl de un auto y subió el video después a su cuenta de Instagram.

En base a lo que contó la chica en la grabación, quería encontrarse con su novio, y para hacerlo, pidió un taxi. Sin embargo, cerca del Puente Pueyrredón, en Capital Federal, la policía paró el vehículo y escoltó a la joven de nuevo a su vivienda.

A modo de gracia, mientras hacía eso, la joven grabó un video en la que se la escuchaba decir que, por miedo a los controles, pensaba en meterse en el baúl.

Como tuvo que regresar a su casa, minutos después pidió otro auto, y en la segunda grabación, ella aparece directamente escondida en el baúl del auto, para finalmente poder llegar al hogar de su pareja.

“Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos“, dijo en una de las grabaciones que ella misma transmitió en sus historias de Instagram.

Ante esta situación, una usuaria que vio lo que pasaba, viralizó las imágenes, por lo que la joven comenzó a ser buscada por la policía.

EL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) HALLÓ A LA CHICA QUE SE ESCONDIÓ EN EL BAÚL pic.twitter.com/PNjo3BUurK — MPF CABA (@MPFCABA) April 9, 2020

Para que no la encontraran, borró todos sus perfiles en las redes sociales, pero aún así el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad intervino con una investigación para localizarla.

De este modo, el Cuerpo de Investigadores Judiciales comenzó un rastrillaje que culminó en las últimas horas con el hallazgo de la chica en su domicilio de Avellaneda.

El CIJ debió solicitar colaboración a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para proceder con la notificación del sumario que se le realizó para acatar el confinamiento obligatorio.

“Espero que este caso sirva de ejemplo para concientizar sobre la gravedad la violación de la cuarentena. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene capacidad para realizar trabajos complejos y no va a dejar de investigar hasta encontrar a los culpables”, sostuvo el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, luego de que el equipo policial a su cargo encontrara a la joven producto de una investigación de oficio, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

Aunque a la joven se le inició un sumario, por el momento no fue imputada, aunque el fiscal Mahiques aseguró que si se la vuelve a encontrar en infracción, se pedirá su detención inmediata.