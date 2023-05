"Una estufa se sobrecalentó": evacuaron el Hospital Elizalde y suspendieron cirugías por un incendio

Esta mañana se registró un fuerte operativo en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ubicado en Constitución, donde trabajaron 25 ambulancias del SAME y seis dotaciones de bomberos para socorrer a las personas que estaban en el nosocomio, sobre todo en el segundo piso.

​Las alarmas se encendieron cuando empleados del lugar percibieron olor a quemado y humo negro en el sector de oftalmología, en una habitación que es usada por el personal de limpieza. Cuando ingresaron los bomberos comenzaron a hacer una inspección pormenorizada, pero no establecieron ningún foco de incendio.

Leer mas Denunciaron que hubo robos y gas pimienta en UADE: qué fue lo que pasó en realidad

Desde el lugar informaron que algunas cirugías programadas y los turnos que debían cumplirse en las próximas horas podrían ser postergados. En cuanto a las intervenciones en desarrollo, los médicos continúan trabajando y no serán suspendidas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

BigBang consultó al hospital y manifestaron: “Por suerte no pasó nada, fue un panel de electricidad, una estufa se sobrecalentó, largó humo y ese humo se disipó por el piso. Eso encendió las alarmas de incendio y nivel central también, por eso estuvo el SAME, los bomberos”. “No pasó nada, no hubo heridos, pérdidas, ni intoxicados. Ahora el hospital está funcionando normalmente”, indicaron.

Leer mas "Hay caca por todos lados": denuncian "criaderos" de ratas en varios colegios de CABA

“El hospital está funcionando y dentro de unos minutos vamos a levantar el operativo”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME en declaraciones a Telefe. En el lugar del incendio se realizó una inspección con cámaras térmicas que dieron valores normales.