Una influencer trans denunció que la discriminaron en un boliche de la Costanera

Kiara Acosta es una chicha trans, muy conocida en las redes sociales, que el pasado sábado fue discriminada en la puerta del boliche "Rose in Rio", en la Costanera, donde uno de los empleados le impidió el acceso al lugar debido a su vestimenta y apariencia física.

Ante esta situación, la joven de 21 años decidió iniciar una campaña a través de su Instagram para dar a conocer lo sucedido, y ante tanta repercusión, este miércoles al mediodía hizo la denuncia en la Fiscalía Contravencional y de Faltas 22 de la Ciudad, donde ya comenzaron a investigar el hecho.

Según contó Acosta a través de sus redes, el sábado se presentó junto a una amiga en el boliche Rose in Rio, ubicado en el complejo Costa Salguero del barrio porteño de Palermo, donde Federico Dickmann, un relacionista público de la discoteca, no le permitió el ingreso por "parecer un hombre" y por estar vestida como "puta".

Aunque Kiara quiso evitar que las cosas se salieran de control, y preguntó varias veces si podían dejarla pasar, lo cierto es que del otro lado no hubo respuesta, por lo que la joven empezó a filmar al empleado para luego publicar ese video y que la situación tomara estado público.

Ayer el machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in rio, me discriminaron y rebotaron por ''estar vestida como una puta y parecer hombre'', sabiendo que soy una chica trans. DENUNCIO este boliche, cancelado Rose in rio sos nefasto. pic.twitter.com/I1zNwvsDX1