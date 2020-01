Una médica perito judicial denunció a un juez civil por abuso sexual y lesiones

Una médica perito judicial denunció hoy por abuso sexual a un juez civil de La Plata al asegurar que el magistrado la manoseó y besó en distintas partes del cuerpo mientras se reía de su rechazo e intentos por liberarse, informó hoy una fuente policial.

La perito, diplomada en Psicología Jurídica y Forense, denunció junto a su abogado Darío Saldaño ante la DDI La Plata por "abuso sexual y lesiones" al juez civil Juan José de Oliveira, hijo del subprocurador de la Suprema corte bonaerense, Juan Angel de Oliveira.

Si bien en un primero momento no se dio a conocer la identidad de la denunciante, ella mismo luego salió a los medios a contar lo sucedido. La médica perito judicial Emma Virginia Creimer radicó la denuncia en el gabinete de Delitos Sexuales de la DDI La Plata, a donde acudió el miércoles al mediodía acompañada por su abogado, Darío Saldaño.

Según la denuncia, el abuso fue perpetrado el 3 de enero, cuando la víctima salió a correr vestida con un top y un short y uno de sus hijos le avisa por teléfono que el automóvil de la familia había sufrido un desperfecto.

La mujer se dirigió al lugar y mientras esperaba la grúa, recibió un mensaje por WhatsApp del juez, quien tras saber el inconveniente con el auto se ofreció a llevarla a la casa, a lo que la víctima se negó en varias oportunidades hasta que el hombre dijo que estaba cerca del lugar y pasó por ella. Luego fueron a la casa del juez a tomar unos mates, según consta en la denuncia.

Una vez en la casa, hablaron de trabajo y, de acuerdo a lo expuesto por la perito, "de pronto cambió la conversación y me empieza a contar que la mujer armó el bolso y se fue (...) y de las amantes que había tenido durante su matrimonio, jactándose -incluso- que había ido al matrimonio de una de ellas con su esposa".

"Acto seguido cambió el lenguaje gestual, se cruzó de pierna y empezó a sonreír sin motivo (...) y me dice: - te veo sentada enfrente mío con tan poca ropa, a lo que yo respondí que estaba con la ropa de correr (...) y me dice: - me generás cosas, mirá cómo me estoy poniendo", precisó en la denuncia.

La perito afirmó que se incorporó de su silla para retirarse y en ese momento el hombre la tomó por la cintura, la giró y la besó "en la boca y en la cara" mientras la mujer trataba de empujarlo.

La mujer dio detalles precisos de cómo fue perpetrado el abuso y remarcó que "mientras le decía que no, él se reía y me decía ´No es No´", tras lo cual la perito logró soltarse y salió de la casa.

La mujer adjuntó a su denuncia informes médicos que constataron lesiones debido al forcejeo y se sometió a una revisión médica en el cuerpo médico legal del gabinete de delitos Sexuales de la DDI.