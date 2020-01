Una modelo ofrece fotos desnuda a cambio de donaciones para las víctimas de los incendios en Australia

Los terribles incendios en Australia que dejaron cientos de animales muertos y que destruyeron las viviendas de muchas personas, han conmovido a gran parte de la sociedad, como ocurrió con la reconocida modelo australiana Kaylen Ward, quien logró recaudar 500 mil dólares para ayudar a las víctimas, a cambio de enviarle a sus seguidores fotos desnuda.

La propuesta la hizo el pasado 3 de enero a través de sus redes, y según explicó, cada persona que depositara al menos 10 dólares iba a recibir como recompensa una imagen muy sensual. "Estaré enviando 'nudes' a cada persona que done al menos 10 dólares a alguna de estas organizaciones que recaudan fondos para los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que dones, te enviaré una nude mía a tu DM. Debes enviarme confirmación de que donaste", sostuvo.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf