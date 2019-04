Una nena de seis años murió luego de ser atacada por su perro: cómo evitar estas tragedias

Una nena de seis años murió el sábado luego de haber sido brutalmente atacada por su perro en su casa de Martínez. Según revelaron los médicos que la atendieron de urgencia, llegó con heridas muy graves al hospital, lo que provocó su posterior muerte.

Los familiares de la víctima contaron que el perro que la mordió es un "dogo cruza con Rottweiler", y que el trágico episodio ocurrió en la tarde del sábado, mientras la nena miraba TV en el living de su casa en compañía del animal. Quien detectó la situación fue la mamá, cuando escuchó ruidos extraños y corrió a ver qué sucedía.

Según dijo ella, cuando entró en la habitación se encontró con que su hija estaba toda ensangrentada, y con ayuda de una vecina, le envolvió la cara con una toalla y la llevó hasta el hospital municipal de San Isidro, donde murió.

Los profesionales determinaron que la menor tenía muy comprometida la zona de la cara y el cuello, por lo que llegó al lugar en paro y muy grave.

Aunque todavía no se sabe qué despertó la furia de la mascota, los allegados a la nena sí revelaron que este no fue el único ataque del perro, ya que en enero de este año una tía de la nena también resultó herida.

"El perro fue un regalo que le hicieron de chico al hermano de la nena, que ya tiene 18 años y es hijo del padre y una pareja anterior”, detallaron fuentes de la investigación.

A raíz de la muerte de la niña, sus papás decidieron sacrificar al animal, aunque por ahora permanece en zoonosis bajo control, hasta que la investigación termine. En relación a esto, hoy se llevará a cabo la autopsia de la menor, lo que despejará dudas acerca del motivo de su fallecimiento.

Interviene en el hecho la Comisaría N° 2 de Martínez y la causa quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Martínez.

Por qué los perros son agresivos

El adiestrador de perros Matías Bati, explicó a BigBang que "un perro, cualquiera fuera su raza, se puede volver agresivo por la educación que recibe". "Un animal va a responder a sus instintos; que son el de presa, evasión, sumisión y agresión, por eso un perro que es tranquilo se puede volver potencialmente agresivo si no tiene estas opciones. Un perro atado puede volverse malo porque le estamos sacando su capacidad de evadirse ante un conflicto", indicó.

Además, aclaró que cada perro es particular, pero que en general, no cubrir las necesidades del animal hace que se vuelva más agresivo. "Cómo come, cómo duerme, cómo hace sus necesidades, eso también va a influir y esto es normal incluso para nuestra especie, porque cualquier persona que no tenga estas necesidades cubiertas, seguramente no estará de muy buen humor",aseguró.

"Por otra parte, los perros se vuelven agresivos por la falta de actividad o la falta de trabajo que se le da y el espacio donde vive. Muchas personas tienen perro y no lo sacan a pasear o a correr, desde cachorros los dejan en aislamiento y no conocen otros perros, ni personas, no conocen estos estímulos y después van a ser amenazas", dijo, al mismo tiempo que agregó que otro factor que determina si el animal puede ser más o menos agresivo es el de la castración, ya que la testosterona es la hormona que genera las conductas agresivas.

Por último, Bati aclaró que es un mito enorme que las razas más agresivas son el Pitbull o el Rottweiler, porque la realidad es que los más violentos suelen ser los perros pequeños, como los chihuahuas y caniches.