Uruguay sin agua: mates salados, reservas casi agotadas y obras a las apuradas

Uruguay está inmerso en una pesadilla absoluta. Con lo último que queda de sus reservas de agua dulce, las autoridades estiman que dejará de salir agua potable de las canillas en menos de 10 días. Hasta ahora, la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce para Montevideo y sus alrededores, está en las últimas: de una capacidad de 67 millones de metros cúbicos, solo queda el 1,7% de su volumen.

Según el Gobierno uruguayo, del consumo diario, un tercio corresponde a esa reserva de agua. En tanto, los otros dos tercios son extraídos del Río de la Plata, que tiene altos índices de sal. Por ese motivo, en la actualidad, la mezcla de agua que sale de las canillas de cada hogar de Montevideo tiene un gusto muy salado y no es potable. Pero todo podría cambiar en pocos días.

Es que, aunque los especialistas sanitarios aseguran que el agua es “segura”, recomendaron disminuir el consumo en personas con hipertensión u otras comorbilidades o problemas de salud. Además en la misma sintonía, prohibieron el consumo para niños, niñas, bebés y embarazadas. Por ese motivo, el consumo de botellas y bidones de agua mineral se ha multiplicado y con ello el precio.

Las alarmas las encendió un especialista en clima mientras en Montevideo ruegan por las lluvias que afectaron a Buenos Aires. En una entrevista, el meteorólogo de Uruguay, Nubel Cisneros, afirmó: “Ya no queda más agua dulce. Se estima que ya no quede más el fin de semana. Solo va quedando barro. Cuando eso pase, va salir agua salada. No va a servir para tomar, ni para cocinar. Va a servir para el aseo”.

Por ese motivo, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou reunió a su equipo para tomar una serie de medidas con el objetivo de darle algo de lucha a la crisis. Para ello apuraron las obras en Paso Belastiquí, con el proyecto de llevar agua dulce desde el río San José hasta el Santa Lucía. Con ello, aumentaría el caudal de agua bombeado por Obras Sanitarias a los hogares.

Si logran realizar esa obra, podrían llegar a enviar agua a Montevideo y alrededores. Es que por ahora es imposible que se pueda potabilizar el agua extraída del Río de la Plata. Un especialista afirmó: “Es la misma agua, pero ustedes tienen un sistema de potabilización muy buena. Nosotros siempre nos nutrimos de agua dulce. Las inversiones siempre estuvieron en veremos”.

Y el meteorólogo sumo: “Venimos de más de tres años de falta de lluvias. Siempre llovía en verano, pero el último fue muy seco. No llovió casi nada. Ahora, las perspectivas no son buenas. Se pronostican lluvias cortas y precisamos precipitaciones de 300 a 400 mm en un corto tiempo. Pero recién vendrían a fines de la primavera y principios de verano”.

En cuanto a los peligros para la salud, el agua que sale ahora de las canillas en los hogares uruguayos tiene exceso de cloruro y de sodio. Según el Ministerio de Salud de ese país, el nivel máximo de cloruro permitido supera en más de 100 mg/l en el agua de OSE, al igual que con el sodio.

La emergencia hídrica fue decretada por Lacalle Pou el 19 de junio. Así se anunciaron las medidas que se adelantaron. Mientras adelantaron la construcción de un embalse en un mes, las seis empresas a cargo confirmaron que se harán recién en dos meses. Además, el presidente uruguayo promovió la exoneración de impuestos al agua embotellada, que estaba gravada con un 22% de IVA y un 10,5% del Impuesto Específico Interno (Imesi).